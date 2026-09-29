我国在第四轮联合国普遍定期审议中，接受342项建议中的243项，约占71％，比2021年上一轮审议提高六个百分点；其余99项没有接受，主要涉及批准更多国际人权条约、死刑，以及言论和集会自由等课题。

联合国人权理事会星期一（9月28日）在瑞士日内瓦举行第63届常会，通过新加坡第四轮普遍定期审议（Universal Periodic Review）结果。我国常驻联合国日内瓦办事处代表惹亚勒南大使代表新加坡发言。

普遍定期审议是联合国大会2006年设立、由联合国人权理事会推行的国家主导同侪审议机制。193个成员国约每五年接受一次审议，由其他国家就受审议国的人权状况发言并提出建议。受审议国可接受或拒绝这些建议。

这是我国第四次接受审议。今年5月12日的审议会议上，共有142个国家发言，并对新加坡提出342项建议。我国政府跨部门人权委员会随后逐项检讨，决定支持其中243项，拒绝（noted）其余99项。

我国在2021年第三轮审议中支持324项建议中的210项，约占65％。

本轮获接受的建议包括加强对儿童、残障人士、年长者、低收入群体和客工的保障，以及推动妇女赋权和数码包容，并确保公共医疗有充足资源。

死刑人权条约等课题 两轮均受关注

两轮没有接受的建议涉及一些相同课题。2021年审议后，我国曾针对死刑、集会自由和批准国际人权条约等课题阐明立场；政府当时也回应因宗教或个人信念拒绝服兵役、外国干预法案和性少数（LGBT）等问题。

本轮审议中，国际人权条约、死刑，以及言论和集会自由仍是主要课题。其中，约三分之一没有接受的建议涉及批准更多国际人权条约。

政府指出，新加坡只有在确定能够全面履行条约义务后才会加入国际条约。对于其他没有接受的建议，我国认为，现有法律和政策已回应相关诉求，只是具体做法须符合新加坡的国情。

惹亚勒南说，新加坡衡量人权进展的标准，是政策能否为人民带来实际成果。我国在人权工作上坚持务实和法治，通过改善人民生活建立信任，并以法治维护公平、世俗主义、任人唯贤和多元种族主义等核心原则。

他说：“我们认真听取各方意见和建议，并将继续探讨最适合新加坡国情的方案。”