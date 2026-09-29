许多人可能以为只有身材较胖的人才需要担心患上脂肪肝，但现在连精瘦者也同样会受到脂肪肝的困扰。

最新研究发现，过量摄入食盐会改变肝脏代谢，体形瘦削者也可能会患上严重的脂肪肝。

杜克—新加坡国立大学医学院星期二（9月29日）发文告宣布，医学院的科学家们在小鼠模型中发现了一种独特的机制，并把研究发表在《分子代谢》（Molecular Metabolism）杂志上。研究有助于解释为什么针对肥胖相关的代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）设计的治疗方法在精瘦患者身上可能无法发挥同样有效的疗效，并为更具针对性的诊断和治疗方法指明了方向。

亚洲患病率日益上升 精瘦患者健康不容忽视

MASH是一种严重的肝病，由持续性炎症和组织瘢痕导致。若不加以治疗，可能会进展为肝衰竭、肝硬化和肝细胞癌。MASH的发病率正日益上升，特别是在新加坡以及其他西化的亚洲人群中，预估患病率高达40%。越来越多的精瘦人群中，尽管保持着正常的身体质量指数（BMI），却依然患上了MASH。因此这种MASH被称为“精瘦型MASH”。

研究指出，高盐摄入会彻底改变肝脏处理脂肪的方式，在促进脂肪分解的同时，异常激活驱动肝脏炎症的免疫细胞。这种病理改变呈现出相对较低的肝脂肪水平，却伴随着严重的组织炎症和瘢痕形成，完美复现了部分临床精瘦患者面临高风险肝脏并发症的特征。

新研究的第一作者、杜克—国立大学医学院心血管与代谢疾病研究项目首席研究科学家周晋博士解释，精瘦型MASH并不是单纯发生在较瘦人群身上的同一种疾病。由于精瘦型MASH的生物学机制与肥胖引起的肝病存在本质上的差异，过去针对肥胖患者研发的治疗手段可能无法在精瘦患者身上取得理想效果。因此，少盐的饮食习惯对正常体重人群来说是保持肝脏健康的重要关键。

目前，研究团队正计划利用这一全新的模型，进一步寻找精瘦型MASH的早期诊断生物标志物，并着手测试能够精准阻断盐诱导炎症途径的化合物。最终，这将有助于临床医生更早地识别消瘦型MASH，并确定哪些治疗方法可让不同的患者受益。