新加坡在2026年全球创新指数中排名世界第五、亚洲第二，排名与去年持平。这是新加坡连续第四年跻身前五名。在79项指标中，新加坡有12项位居全球第一，比去年多两项。

世界知识产权组织星期二（9月29日）发布2026年全球创新指数。前六名依次为瑞士、瑞典、美国、韩国、新加坡和英国，名次与去年相同。荷兰今年取代芬兰排名第七，芬兰滑落至第八位；丹麦和中国分别排名第九和第十，与去年持平。

今年亚洲整体表现持续亮眼，共有五个亚洲经济体跻身全球前20名。韩国、新加坡和中国大陆排在前十，日本和香港则分别排在第12名和第14名。

全球创新指数主要以创新投入和创新产出两方面的79个指标，来评估全球139个经济体。

创新投入涵盖制度、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度和商业成熟度这五个要素；创新产出包含经济体的创新活动实际表现，分为知识与技术产出，以及创意产出。

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新加坡在创新投入方面继续位居全球第一，其中制度表现尤其突出，在制度环境和经商环境方面都排名第一。至于基础设施，新加坡在物流表现和航空进口货物滞留时间也位居世界首位。

创新产出方面，新加坡今年表现与去年持平，维持在全球第九名。新加坡的创意产出表现有所进步，从去年的第15名晋升至第11名。报告显示，文化与创意服务出口占新加坡总贸易量的6.3%，位居世界第一。

黄循财总理在瑞士日内瓦举行的2026年全球创新指数发布会上，通过预录视频致辞时说，过去20多年，政府每年把约1%的国内生产总值（GDP）投资在研究与创新，接下来还会持续这么做。

他指出，与新加坡的规模相比，这些投资金额可说是相当可观，但却是对我国未来必不可少的投资。“然而，仅有资金还不够，唯有当人们有信心进行试验、承担风险并展开长期投资时，创新才能蓬勃发展。这需要坚实的基础。”

黄总理说，从气候变化到公共卫生，这个时代面临的挑战无法由任何一个国家单独解决，必须汇聚不同理念、视角和能力。“即使世界竞争加剧，我们也必须保存空间，让创意流动、让人们协作，这样我们才能不断拓展创新的前沿。”

世界知识产权组织估算，去年全球研发支出按实际价格计算增长3.3%，今年增幅预计进一步扩大至3.6%，总额约达3.4万亿美元（约4.4万亿新元）。