中东冲突明显推高本地公共交通业者的能源成本，地铁和公共巴士车资将连续六年上调。从12月26日起，整体公交车资将调高7%，涨幅高于去年的5%。

为协助中低收入家庭应付车资上涨，政府将提高公交补助券金额，从每张60元增至80元，可用于购买月票或为车资卡添值。

此外，政府也把申请者每月人均家庭收入顶限，从1800元提高至2100元，让多6万户家庭可以申请。共计约60万户，相当于每10户约有四户家庭可受惠。

这是当局自2024年以来，再次调高公交补助券金额，以及家庭收入顶限。

公共交通理事会星期二（9月29日）召开记者会，公布今年的车资检讨结果，批准整体车资调高7%。以车资卡或银行卡付车资的成人，每趟车程车资将调高1角2分至1角3分，这是历来最高涨幅。

年长者、学生及残障者的优惠车资则上调5分。参与就业入息补助计划（Workfare Transport Concession Scheme）的低薪员工，车资卡车费则维持不变。

以现金付费的巴士车资也将上调，成人车资调高2角；学生、年长和残障者车资起1角。目前，只有少过1%的乘客以现金支付车资。

能源价格上涨21% 今年车资最多可调高14.7%

今年2月底爆发的中东冲突推高全球燃油价格，本地公交业者的能源成本也水涨船高。公交理事会今年在检讨车资时，使用了去年7月至今年6月的12个月数据，计算车资最多可允许调整的幅度。

这期间，能源价格上涨21%，导致车资调整顶限扩大至5.3%，加上去年还未用到的9.4%涨幅，今年车资最多可调高14.7%，相当于每趟车资上调2角2分至2角3分。

为减轻对乘客的影响，理事会只允许车资上调7％，剩余约一半或7.7%涨幅留待以后检讨车资时才考虑。

公交理事会主席洪月霞（左三）说，今年车资调整方程式所计算出来的车资涨幅达5.3%，明显高于去年的1.5%，部分原因是中东冲突导致能源价格急剧上涨。（林明顺摄）

公交理事会主席洪月霞在记者会上说，受中东冲突影响，能源价格过去一年飙升21%，这在很大程度上导致公交系统的运营和维护成本攀升。理事会考虑到成本上涨对乘客的影响，过去三年里，一直适度调整车资，让涨幅保持在可控范围内。

“延后实施车资涨幅，须由政府通过额外补贴来弥补，这实际上是由所有纳税人承担。”

政府提供近2亿元额外补贴 各类月票价格维持不变

为协助抵消日益上涨的营运成本，政府明年将提供近2亿元的额外补贴，以确保乘客继续负担得起车资。这是在每年逾20亿元营运补贴，以及未来五年每年平均投入50亿元资本支出之外的多一项援助。

除了提高公交补助券的援助额，以及放宽申请条件，政府也为参与就业入息补助计划的低薪员工承担车资涨幅，让约19万名持卡者的车资维持不变。

此外，公交理事会也决定不调整各类月票的价格，以协助频繁使用公交的乘客控制交通开销。

SMRT和新捷运首年须贡献30％预期增加车资收入给公交基金

车资整体调高7％，意味着车资收入一年将增加约1亿7690万元。其中，陆路交通管理局收取的巴士车资收入及地铁汤申—东海岸线的车资收入将增加9710万元，可用于减低营运津贴；SMRT地铁和新捷运常年车资收入，则分别增加5290万元和2690万元。

不过，公交理事会也规定SMRT和新捷运，第一年分别贡献1587万元和807万元给公共交通基金，占业者预期增加车资收入的30％，高于去年的20%。