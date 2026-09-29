政府计划最迟在明年9月，从公共医疗机构招募约45万病患进行基因测序，为提升预防、诊断和治疗疾病的整体水平铺路；符合条件的参与者还可获得基因相关的健康咨询。

全国精准医学计划（National Precision Medicine，简称NPM）负责人，星期二（9月29日）出席全球基因组学与健康联盟（Global Alliance for Genomics and Health，简称GA4GH）大会期间，向《联合早报》记者透露了基因测序工作的进展。

人体由30万亿至40万亿个细胞组成，细胞里保存着遗传信息。这些信息都以特定的方式排列，由基因携带特定片段，发挥不同功能。人类的基因组就是一套完整的遗传信息。

2017年启动的全国精准医学计划已于去年完成了前两个阶段的工作，收集了本地10万人的基因组和相关健康信息。第三阶段已经启动，将从三大公共医疗集群旗下医疗机构中招募约45万名公民和永久居民病患，通过收集他们的血液样本，获取遗传信息以进行深入分析。

当天，主导NPM的新加坡精准健康研究所（PRECISE）分别同GA4GH和澳大利亚基因组管理机构Genomics Australia签订合作备忘录， 推进包括基因组数据安全在内的国际合作。这些合作也有助于更好地落实NPM的下阶段工作。

成立于2013年的GA4GH是个总部在加拿大的非盈利组织，宗旨是通过促进负责任使用基因组数据，推动人类健康发展。

研究所与三大公共医疗集群密切沟通招募病患事项

PRECISE执行董事陈文炜教授受访时说，研究所正在和三大公共医疗集群就招募病患事项进行密切沟通，预计实际招募工作最迟在明年9月开始。

他说，PRECISE对于基因组数据的使用和使用者权限有一套严格规定，通过和国外机构合作可获得更多有关安全措施的经验，在数码新技术层出不穷之际，进一步完善基因组数据的安全。

但他强调，研究所在数据交流方面，不会涉及具体的个人信息。

“譬如，与乳癌相关的基因变异，在本地150个人中就有一人，我们在与国外交流的时候会用这个整体比例，而不会公开个人的实际基因资料。”

数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，在全球基因组学与健康联盟大会上致辞时说，NPM的数据协助本地医疗和科研人员对各种疾病展开研究，包括心血管疾病、肾脏疾病、癌症、代谢类疾病等与亚洲人群密切相关的健康问题。

“这些研究成果为科研发现转化为更好的医疗服务，提供了重要的科学依据……国家精准医疗计划，对于制定新加坡基因组医疗的发展方向，发挥了重要作用。”