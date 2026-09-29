要照顾一名有高跌倒风险的住院患者，通常需要一名护士在病床边连续守候数小时，确保病患安全。

新加坡中央医院推出虚拟看护（Virtual Sitter）试点计划，协助病房护士对这类有跌倒风险、神志不清、处于急性谵妄（delirium）状态，或正接受预防自杀监护的患者，实施24小时全天候看护。

这是一款可移动的监护设备，它采用人工智能影像识别技术而非传统摄像头，以监测患者的动作和姿态。如果病患动作超出设定范围，将发出警报，在远程监控站的护士会立即开启视频对话，安抚病患；同时通知病房护士前往查看。

在计划下，医护团队会先评估住院患者的风险指数，再决定是否提供额外的虚拟看护。事前也会征求患者和家属的同意。

医院远程护理部（Virtual Nursing Unit）目前共有12名护士，每天轮流监控实时数据。 为了保护患者的隐私，监护画面并没有包括患者面部特征。

医院远程护理部每天有护士轮流监控实时数据。为了保护患者的隐私，监护画面没有包括患者面部特征。（新加坡中央医院提供）

中央医院去年12月开展这项试点计划后，已完成了90多起监护案例。

医院护理研究与创新部副主任法兹拉接受《联合早报》访问时指出，虚拟看护主要针对各种类型的高风险患者，包括患有谵妄，处于意识混乱状态，或有骨质疏松症的病患；以及有认知障碍的病人，他们无法意识到自身危险，也没法在需要帮助时及时呼叫护士。

“一些患者在意识不清醒时可能会自行下床，甚至拔掉插管；一些患者也可能在半夜出现这些情况，这时我们就会利用这项技术来通知护士，确保他们及时去查看。”

这种AI监控技术也可针对坐在病房座椅上的患者提供虚拟看护。

医院护理转型研究与资讯部护理副总监洪欣玉副教授解释，除了年长的失智症患者，因感染住院的病患也最常出现意识混乱状态。

她说：“由感染引发的神志不清在医学上通常表现为急性谵妄，主要是因为炎症反应影响大脑的正常功能。不过这种情况会随着病情好转而消失，接受虚拟看护的住院病患，大多在四五天后就不需要这个服务了。”

接受虚拟看护五成患者减少肢体约束

值得一提的是，在接受虚拟看护的这些患者中有三分之二曾因急性谵妄等症状受过肢体约束，约五成的患者也因此减少了肢体上的约束点。

肢体约束一般会选在手腕、脚踝和胸部等部位，虽然使用肢体约束可以确保患者安全，但患者若长时间不动，也会影响关节活动能力等问题。

安全与质量远程护理部副主任张凯韵指出，患者四肢受到约束后，实际上也会引发一些并发症，比如会导致肌肉无力和关节僵硬，也可能会进一步加重他们意识混乱的情况。

“因此护士团队收到来自虚拟看护的警报后，几秒钟内就会和患者进行视讯，第一时间安抚他们，告诉他们护士很快就会去找他，让他感到安心。这其实也是一种转移他们注意力的方法。”

在团队开展的一项调查中，超过九成家属认为这项试点计划提升了住院亲人的安全与护理质量。

中央医院接下来计划将进一步推进远程护理工作模式。虚拟看护服务将推广至更多病房，现有的远程生命体征监测能力也将扩大服务规模，并同步研发远程用药核对功能。