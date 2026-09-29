提供无执照汇款服务五年多，涉案金额超过1000万元，男子的无照服务也被黑客团伙用来转移赃款到海外，他因此被判入狱三周。

被告彭国华（59岁，译音）星期二（9月29日）在国家法院承认一项抵触《付款服务法令》的控状，另一项抵触《汇款兑换商法令》的控状则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，警方在2023年6月至7月期间，接获多名受害人报案，称他们的银行户头遭黑客入侵，造成至少26万6820元损失。

调查显示，这些受害人遭Coper恶意软件入侵。一旦用户受骗在手机上安装Coper，软件便会窃取他们网上银行户头的登录资料，并进行未经授权的提款或转账。

这些款项随后会转入其他银行户头，再通过各种方式交到黑客团伙手中。其中一种方式，是由跑腿从提款机提取现金，再经由多名跑腿层层转交。由于黑客团伙主要在海外，他们也会通过未受监管或无执照的转账服务，把赃款转移到海外。

无照经营跨境汇款服务的被告，因此与其他涉案人被警方逮捕。

调查揭露，被告在2020年6月22日至2023年9月21日期间，以“哈瓦拉”（hawala）方式无照提供汇款服务。被告会在新加坡向客户收取款项，扣除他与经纪人的费用后，客户随后会在国外收到等值外币。客户也可在外国交付款项，再由被告在新加坡把新元或其他外币交给客户。

为提供这项服务，被告聘用一个设在老挝的汇款团伙，并与一名叫“亚当”的人接洽业务。被告会告诉亚当客户要求的货币和金额，以及他打算向客户收取的费用。亚当随后会在金额上加价，并计算出客户须支付的总额。一旦客户准备交易，被告便会通知亚当安排。

在新加坡负责交付和接收款项的是被告的助理或被告本人。犯罪期间，被告至少进行33笔转账，涉及金额约647万5952元。

被告处理的部分款项是黑客团伙的赃款。这些款项由跑腿交给被告，而被告在收款前并未进行任何尽职调查。

另一项纳入考量的控状则显示，被告早在2018年至2020年期间，经营共涉及约445万零169元的无照转账服务。

控方指出，被告以商业模式无照经营收费汇款服务，对款项可能涉及洗钱或其他犯罪活动视而不见，促请法官判他坐牢四至五周。

被告律师代为求情说，被告事后自愿上交被扣押的10万元资产，他对黑客团伙的操作并不知情，恳请法官轻判。