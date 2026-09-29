公共交通车资上调之际，各类月票的售价将保持不变，以协助更多频繁使用公交的乘客减轻负担。除了目前购买月票的约12万6000名乘客，预计另有约11万名乘客也可从中受益。

这些乘客的每月公交开销往往比月票售价高出至少10％。12月26日公交车资上调后，他们若购买月票，每月平均可省下约26元。

公共交通理事会星期二（9月29日）宣布，批准整体车资调高7%。以车资卡或银行卡付车资的成人，每趟车程车资将调高1角2分至1角3分，这是历来最高涨幅。

为协助频繁使用公交的乘客应付开支上涨，公交理事会决定维持所有月票的售价。例如，成人的地铁和巴士混合优惠月票保持在122元；年长者和残障者的月票维持在55元；低薪员工的优惠月票则是92元。

公交理事会说，考虑到12月底将生效的车资调涨，维持月票售价估计可让另外11万名乘客受益。这些乘客若改用月票乘搭公交，每月可平均节省约26元。

可通过SimplyGo应用查询每月车资开销

公交理事会的数据显示，理事会去年下调月票售价后，购买月票的乘客从2025年的9万4000名，增至今年的12万6000名。转购月票的乘客中，年长者的增幅最大。

理事会成员林文威说，乘客只要计算每周的公交开销，就大概知道月票是否比较划算。以年长者为例，他们每周的公交开销要是超过15元，购买月票就比较超值。

乘客可通过SimplyGo应用查询每月的车资开销。

公交理事会首席执行长廖友勤透露，理事会和新易通正在研究，是否能在乘客的公交开销高于月票售价时，通过手机向乘客发出提醒，建议他们转购月票。

“若要在充值机器上做到这点，将会比较复杂。但我们做好准备与陆路交通管理局研究这个方案。”

公交理事会也说，根据推算，即使今年最新一轮的车资调整后，公交开销占总家庭月入的比率仍维持在低水平。“公交车资依旧负担得起。”

根据公共交通负担能力指数，收入在最低21至40百分位数的家庭，即一般公交使用者，去年每月的公交开销占总家庭月入的约1.7％；收入在最低11至20百分位数的家庭，即低收入公交使用者，每月的公交花费则占家庭月入的约2.4％。