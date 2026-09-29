符合条件的低收入家庭可从12月28日起，使用新一轮分发的公共交通补助券购买月票或为车资卡充值。

交通部和人民协会星期二（9月29日）宣布，将公交补助券的人均家庭月入顶限从目前的1800元提高至2100元，同时把公交补助券的金额从每张60元增至80元，以更好地协助低收入家庭应对车资上涨带来的影响。

家庭月入顶限提高后，预计能让多6万户家庭受惠。政府今年也将较去年拨出多1500万元的公交补助券。

公交补助券分发工作将分两阶段进行。在第一阶段，去年收到公交补助券的家庭若继续符合条件，会自动收到补助券。这些家庭会从12月底开始，陆续通过手机短信或邮件收到相关通知。

第二阶段将在明年初展开，主要针对符合收入条件但没有在第一阶段收到补助券的家庭。这些家庭可上网或到民众俱乐部提交申请，细节日后公布。

受益家庭收到通知信后，可从12月28日至2028年3月31日，按指示登录新易通（SimplyGo）应用，或到新易通的自助服务机、充值服务机或乘客服务中心等兑换补助券。公众若有疑问，可向民众俱乐部查询。