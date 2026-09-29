正在我国访问的文莱王储比拉赫，星期二（9月29日）会见我国多位领导人，就国际形势与如何深化合作造福两国企业和人民进行商讨。新文两国还签署谅解备忘录，以加强在海事和港口发展方面的合作。

也是文莱首相署高级部长的比拉赫星期一（28日）起对我国进行五天正式访问，并与总理兼财政部长黄循财一同主持第12届新加坡—文莱青年领袖计划活动。

黄总理星期二在脸书贴文说，他曾参与2013年首届青年领袖计划，对这个平台能持续培育两国世代友谊并巩固互信基石，感到欣慰。

黄总理与比拉赫也就影响两国的国际局势发展，进行广泛探讨。“在国际环境日益复杂而且充满不确定性的当下，像新文这样紧密且互信的伙伴关系显得尤为珍贵。”

黄总理星期四（10月1日）将设晚宴款待比拉赫，并期待通过继续交流，深化两国世代情谊。

会见尚达曼总统与李资政 探讨深化双边合作

根据外交部文告，比拉赫星期二除了会见黄总理，也与尚达曼总统茶叙，并出席国务资政李显龙设的午宴。

外交部指出，他们就新文两国共同关心的国际局势发展进行广泛的讨论，并就如何通过双边合作，进一步深化可为两国企业和人民创造机遇的共同关注领域交换意见。

国务资政李显龙（右）星期二为正在访问我国的文莱王储比拉赫（左）设午宴招待。（数码发展及新闻部提供）

今年7月访问文莱时与比拉赫会面的李资政星期二在脸书贴文说，两人探讨了两国最新发展与如何巩固特殊关系。

李资政重申，新文两国持久的关系，建立在两国领导人深厚的情谊之上。“我们必须继续悉心维系这种纽带，让这份情谊能够世代相传，在下一代中不断深化。”