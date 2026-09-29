戴上增强实境和虚拟实境眼镜，眼前的小印度街景将与百多年前的景象交叠。公众可一边走访今天的小印度，一边通过虚拟画面了解1880年代的维拉玛卡里雅曼兴都庙、竹脚巴刹和小印度拱廊等地标的历史。

这是今年小印度屠妖节庆祝活动首次推出的增强实境（AR）和虚拟实境（VR）体验。参与者将在现场讲解员带领下走访小印度街区，通过约一小时的体验认识这一带的今昔变迁。

屠妖节是印度教重要节庆之一，象征光明战胜黑暗、善战胜恶。今年的屠妖节落在11月8日。

小印度店主及传统协会（Little India Shopkeepers and Heritage Association，简称LISHA）星期二（9月29日）召开记者会，公布今年屠妖节庆祝活动详情。

LISHA社区负责人格洛丽亚（Gloria Steven）受访时说：“希望AR／VR活动让人们记得先辈如何建设这里、留下这些文化遗产。我们在向前发展的同时，也对过去心怀感恩，并思考自己能为下一代留下什么。”

AR和VR体验开放公众报名，60岁以上免费，学生收费10元，其他公众15元。

首办印度传统立式油灯雕刻工作坊

主办方也首次开办印度传统立式油灯（kuthuvilakku）雕刻工作坊。公众可付费报名，亲手雕刻和装饰迷你油灯。

今年的屠妖节庆祝活动从星期六（10月3日）举行至11月29日，为期58天。其间，小印度一带将举行亮灯、节庆市集、音乐和舞蹈表演，以及手工工作坊等活动。

亮灯仪式星期六在柏芝路（Birch Road）举行，由总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮担任主宾。届时，超过两公里长的实龙岗路将亮起节庆灯饰，现场也会有传统歌舞表演。

庆祝活动期间，灯饰每晚7时至午夜亮起。公众也可付费乘搭约45分钟的观光巴士，沿途欣赏节庆灯饰。

主办方也推出屠妖节摄影挑战，在小印度设置10个指定拍摄点，公众可到这些地点拍照并提交作品，参加每周幸运抽奖。

公众可上网www.deepavali.sg，了解详情和报名参加活动。