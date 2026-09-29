受能源价格飙升推动，本地地铁和巴士车资从12月26日起上调7％。受访学者指出，能源价格剧烈波动正加大车资调整压力，当局应探讨车资自动封顶等收费机制，以有效减轻车资上涨对乘客的负担。

中东冲突明显推高本地公共交通业者的能源成本。公共交通理事会星期二（9月29日）宣布，整体公交车资将调高7%。以车资卡或银行卡付车资的成人，每趟车程车资将调高1角2分至1角3分，是历来最高涨幅。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）接受《联合早报》访问时指出，能源在车资调整方程式中的比重虽低于通胀和工资，但由于价格波动幅度大，仍会对车资带来明显影响。

他指出，若要降低这种波动影响，可考虑对能源成本进行对冲，但这也可能带来风险。“若像航空公司那样进行燃料价格对冲，一旦判断失误，可能对整体财务表现造成很大影响。公交系统若因此出现大幅盈亏波动，并不理想。”

地缘局势未明朗 来年车资仍承压

为协助经常乘搭公共交通工具的乘客控制开支，公交理事会决定维持各类月票价格不变。目前约有12万6000人使用月票，当局估计另有约11万人若改用月票，每月平均可节省约26元。

不过，黎华德指出，乘客未必愿意改用月票，原因包括难以准确估算乘车次数、担心买了月票却用不完，以及必须一次性支付费用。他认为，这些因素在低收入群体和年长者中更为明显。

他与去年一样，再次建议当局考虑采用“车资自动封顶”（auto fare capping）机制，由系统自动计算乘客开销，一旦达到上限即停止收费，无须预先购买月票。“这类制度更能帮助不熟悉如何计算车资的乘客，也能减少因判断错误而产生的顾虑。”

针对车资上调趋势，黎华德指出，地缘政治局势不明朗，能源价格未来走势仍不确定。“即使短期内出现缓和，也未必稳定，相关冲突可能持续数月甚至更久。”

他说，这意味着来年的车资检讨仍可能面对成本压力。

公交业者：成本压力未减 申请调幅达上限

在今年车资检讨中，新捷运和SMRT都申请调高车资14.7％，即理事会可允许的最高调整幅度。

新捷运指出，地缘政治局势推高能源价格，也带动全球供应链成本上升。此外，劳动力市场竞争激烈，也增加公司在吸引和留住人才方面的挑战。公司申请调高车资，是为应对持续上升的营运成本。

发言人陈贵珍说，新捷运会继续谨慎管理开支并提升生产力，同时致力于维持服务的安全、可靠度与质量。

SMRT则指出，除了能源价格，混合办公模式导致公交乘客量恢复缓慢，影响收入表现；公司也须维持具竞争力的薪资水平，加上设备老化带来的维修与翻新需求增加，推高整体开支。

针对公交理事会的决定，SMRT地铁总裁蓝晓开表示支持，并说公司将继续与陆路交通管理局及业界伙伴合作，提供安全可靠的服务。

尽管获得政府资助，两家业者在最新财年录得的息税前盈利（EBIT）仍处于相对偏低水平。