公共交通车资年度检讨结果出炉。在能源价格上涨推动下，地铁和巴士车资将连续六年上调。从12月26日起，整体车资调高7%，高于去年的5%。

公交车资为何持续上涨？往年还未消化的涨幅，会不会越滚越大？政府如何帮助公众应对车资调涨？

1）为何车资又涨？

今年车资上调，主要因中东冲突推高全球燃油价格，带动本地公交业者的能源成本上升。公共交通理事会在检讨车资时，采用去年7月至今年6月的数据计算调幅，这段期间能源价格上涨21%，成为推高车资的主要因素之一。

今年按方程式计算的车资调整幅度达到5.3%，当中2.1%就来自能源指数，高于工资变动指数的1.6%。

从12月26日起，整体车资调高7%。以车资卡或银行卡付车资的成人，每趟车程车资将调高1角2分至1角3分，为历来最高涨幅。

学生、年长者及残障者的优惠车资上调5分。巴士现金车资方面，成人每趟调高2角；学生、年长和残障者则起1角。目前，少于1%的乘客以现金支付车资。

2）未用涨幅会不会越滚越大？

为避免车资一次性大幅上涨，公交理事会每年检讨车资时，可将部分涨幅延后实施。今年车资虽然最多可允许上调14.7％，但理事会只批准落实7%，其余7.7%留待未来检讨时再考虑。

公交理事会主席洪月霞指出，理事会过去几年一直通过车资延后调整机制，逐步消化所累积的涨幅，相关幅度已从2023年的15.6%，降至2024年的12.9%，再降至2025年的9.4%。

不过她也提醒，延后的涨幅须由政府通过额外补贴填补，相关成本最终由纳税人承担。

3）哪些乘客不受影响？

在本轮调整中，有两类乘客不受车资上涨的影响。

第一类是在就业优惠车资计划下的约19万名低薪员工，他们的车资维持不变。此外，购买月票的乘客也不会受影响，因为公交理事会决定不调整各类月票价格，以协助频繁乘搭公交的乘客控制开支。

政府同时加强援助，将公交补助券金额从60元提高至80元，并把申请者每月人均家庭收入顶限从1800元放宽至2100元，让多6万户家庭受惠。预计约60万户家庭可获得补助，相当于每十户中有四户家庭受益。

4）买月票比较划算吗？

随着车资上调，购买月票对一些乘客来说，可能更划算。目前约有12万6000名乘客使用月票，理事会估计另有约11万人若改用月票，每月平均可节省约26元。这11万人的每月公交开销通常比月票价格高出至少10%。若改用月票，可有效降低交通支出。

成人地铁与巴士混合月票价格维持在122元，年长者和残障者为55元，低薪员工为92元。由于价格不变，频繁乘搭公交的乘客更容易从中受益。

乘客可通过SimplyGo应用查看每月车资开销，从而判断是否适合改用月票。

5）公交车资还负担得起吗？

公交理事会指出，即使本轮调涨后，车资整体仍处于可负担水平。

根据公共交通负担能力指数，收入在最低21百分位数至40百分位数的家庭，即一般公交使用者，去年每月的公交开销占总家庭月入的约1.7%；收入在最低11百分位数至20百分位数的家庭，即低收入公交使用者，每月的公交花费则占家庭月入的约2.4%。

此外，新加坡采用按距离计费的制度，乘客在巴士与地铁之间转乘时无需重复付费。相比之下，伦敦和香港等城市在部分转乘情况下需重新计费，整体出行开销可能更高。

6）未来车资还会继续上涨吗？

未来车资走势仍取决于能源价格变化，尤其当中东局势还不明朗。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德受访时说，能源在车资方程式中的比重虽不高，但由于波动幅度大，仍会对车资产生显著影响。

至于未来走势，他指出，地缘政治局势仍不明朗，即使短期内出现缓和，能源价格也未必马上稳定下来。这意味着来年的车资检讨仍可能面对成本压力。