三个女儿相继出生后，陈维樱几乎把工作以外的时间都留给家庭和孩子。在她看来，这是为人父母应有的付出。她只希望趁孩子还需要她的时候，好好陪伴她们成长。

陈维樱（48岁，人力资源）与丈夫蔡松林（50岁，IT业）的求子过程并非一帆风顺。他们迟迟未能生育，直到婚后八年才通过试管婴儿（IVF）迎来大女儿纯恩（11岁）。幸运的是，之后两人自然怀上二女儿恺恩（9岁）和小女儿敏恩（7岁）。

这段经历，让夫妻俩格外珍惜得来不易的亲子时光。每天清晨，两人都会在上班前陪女儿步行上学；下午则把孩子托付给父母照料，晚上再分工合作，按不同科目督促孩子完成功课。周末有空时，他们也会带孩子出门放松。

陈维樱接受《联合早报》访问时说：“虽然现在时间几乎都被孩子占据，但孩子很快就会长大。目前能做的，就是尽量陪伴她们。等她们上中学，有了自己的社交圈子，对父母的依赖也会逐渐减少。”

面对照顾孩子的压力，她有自己的一套方法。家里没有请帮佣，她从小就教女儿分担简单家务，例如叠衣服、收拾东西。为了留出夫妻俩的“me time”（个人时间），她也规定孩子最迟晚上9点上床睡觉。

至于财务压力，她说，除了必要的开销，其他方面会量力而为，不会事事追求最贵、最好的。周末一家人会选择一些免费或消费较低的活动，像是到公园走走、骑脚踏车，或参加民众俱乐部的课程。

对陈维樱而言，三个女儿是她甜蜜的负担。

她笑说：“虽然她们吵架、打闹时很烦，但女儿们也是我生活中重要的依靠。她们平时会和我分享学校里的趣事，我也会告诉她们工作中遇到的不开心。”