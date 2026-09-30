继星期二（9月29日）中午我国中部地区的空污指数一度飙升至167后，中部、东部、西部和南部四个地区的空气质量星期三（30日）上午皆有所改善，但仍受境外烟霾影响，24小时空气污染指数（PSI）依然处于不健康水平。

根据国家环境局网站的实时数据，截至星期三上午9时，24小时PSI指数介于96至118。只有北部地区处于中等水平，PSI指数96。东部、西部、中部、南部的PSI依严重程度，分别为118、117、115、112，均处于不健康水平，但比起星期二同一时段的空气质量略有改善。

星期二上午9时，所有地区的24小时空气污染指数都介于105至162，处于不健康水平，其中中部地区最高，达162，中午更一度升至167。

环境局星期二傍晚发布的每日烟霾报告说，虽然新加坡和周边部分地区星期三预计会下雨，但在盛行东风或东南风的推动下，苏门答腊南部和加里曼丹部分地区仍料维持干燥天气。若当地火势未能受控制，加上东风或东南风持续把烟霾吹来，我国仍可能受到跨境烟霾影响。

截至星期三上午9时，全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，介于每立方米62微克至77微克，处于偏高水平。其中，西部最高，达77微克；其余依次是东部（69微克）、中部和南部（均64微克）和北部（62微克）。

PM2.5指直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物。一小时PM2.5浓度反映过去一小时空气中的微颗粒浓度。出现跨境烟霾时，公众规划接下来一小时的户外活动前，应参考这项指标。

公众可通过网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站（www.nea.gov.sg）、新加坡气象署网站（www.weather.gov.sg），或myENV手机应用获取空气质量信息。