本地45个商家承认花钱购买假网络评论，有的假评论还利用生成式人工智能写成，刻意模仿真实顾客的语气。有关当局已采取执法行动，要求这些商家删除假评论，并在网站、社交媒体和实体店面公开道歉六个月。

这45个商家涉及医疗、美容、美发、餐饮、汽车维修、殡葬和法律服务等多个行业。名单包括Apax Medical、Chrysalis Spa、Harmony Funeral Care、Nanyang Brew Coffee、Torio Japanese Restaurant和Yeo & Associates等。

新加坡竞争与消费者委员会星期三（9月30日）发文告说，这是当局至今涉及商家数量最多的假评论调查。

调查发现，Reputifly私人有限公司负责人董彦凯（音译，Julian Tung Yan Kai），通过他拥有和经营的网站“BuyReviewSG”和“GetReviewSG”，向约100个商家提供假评论服务。

调查显示，董彦凯早在2023年或之前，就已开始制造并协助发布假网络评论。商家可购买不同配套，定期发布假评论，甚至可用“评分计算器”，算出需要多少个五星评论，才能把谷歌评分提高到目标水平。

文告说，董彦凯也利用生成式人工智能改变写作风格和句型，并加入与新加坡有关的内容，甚至刻意制造一些小瑕疵，让评论看起来更真实。

商家也可在评论发布前自行修改内容。有些假评论甚至会先写顾客一开始不太放心，体验后才觉得不错，借此让评论显得更真实。

调查显示，董彦凯早在2023年或之前，就已开始制造并协助发布假网络评论。商家可购买不同配套，定期发布假评论，甚至可用“评分计算器”，算出需要多少个五星评论，才能把谷歌评分提高到目标水平。（新加坡竞争与消费者委员会提供截图）

董彦凯还设有网络仪表板，让客户生成、管理和追踪假评论。他也通过Telegram招募人手，付钱让他们贴出事先准备好的评论和评分，并提醒他们避免重复发布相同内容，以降低被发现的风险。若评论遭平台删除，董彦凯也提供补发服务，最多可补回所购买评论的三成。

竞消委的第一阶段调查，涉及这家假评论服务商和47家购买服务的商家，其中45家承认购买假评论，而且部分或全部评论已发布到网络平台。这些平台可能包括谷歌、脸书、旅游资讯平台猫途鹰（Tripadvisor）、二手交易平台旋转拍卖（Carousell）、消费者评论网站Yelp，以及评级网站Trustpilot。

45个商家除了须停止购买或发布假评论，也须找出并删除与自身有关的假评论、向竞消委汇报进度，以及加强内部合规措施。

董彦凯也承诺停止提供假评论服务，并在Reputifly网站公开道歉六个月。他也主动把假评论服务所得收入，捐给一家公益机构，并承诺不为这笔捐款申请税务减免。

另外两家受查商家没有接受竞消委提出的条件，调查仍在进行。竞消委说，如果调查结果支持采取进一步行动，将对它们采取更严厉的执法措施。

调查第二阶段也已展开，范围除了其余购买上述服务的商家，还包括其他可能曾向董彦凯购买假评论的企业。