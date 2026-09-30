2025年，本地公共医疗机构涉及医护人员遭粗暴对待或骚扰的通报共有4200起，其中550起严重到必须向警方报案。比起2023年的2200起通报和350起报案，通报数在三年内翻了近一倍，报案数则增加约60%。

数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，星期三（9月30日）在邱德拔医院和义顺社区医院联办的活动上，公布《携手同行：预防新加坡医疗保健领域暴力和骚扰事件》报告时，宣布上述数据。

这份报告总结过去四年落实预防粗暴对待和骚扰医护人员的劳资政三方框架的进展，报告由劳资政三方的工作小组完成。工作小组认为，本地公共医疗机构医护人员遭粗暴对待或骚扰的事件数量上升，反映出公众对暴力和骚扰事件的意识有所提高，医护人员也更有信心举报这类行为。

拉哈尤星期三（9月30日）在邱德拔医院和义顺社区医院联办的活动上公布，比起2023年的2200起通报和350起报案，通报数在三年内翻了近一倍，报案数则增加约60%。（陈渊庄摄）

劳资政三方工作小组于2022年成立，致力于防止公共、私人及社区护理领域的医护人员遭受粗暴对待与骚扰。工作小组成员来自卫生部、公立及私立医疗机构、社区护理领域以及保健服务业雇员联合会等相关机构。

2024年，工作小组为医疗服务提供者推出实施指南，随后于2025年5月根据社区护理领域的情况进行调整。指南协助医疗机构和社区护理机构营造更安全的工作环境，并提供更多支持。

截至目前，社区护理领域有超过60%员工的雇主，已经采用这份实施指南；超过6000名医护人员已接受了针对粗暴对待或骚扰事件的处理方法和自卫技巧培训；所有前线员工都已接受基本培训，新入职医护人员在入职培训过程中，也接受了相关训练。

对于受事件影响的员工，医疗机构从事件发生的那一刻起，就为受影响员工提供全面支持，包括医疗照护、心理健康支持、休假以及调整工作职责等。

邱德拔医院临床护士曾琡惠（右），常常在规定的房间，为同事提供有关预防和处理医护人员遭粗暴对待或骚扰的心理辅导。（陈渊庄摄）

随着这份报告出台，三方工作小组已结束任期，但相关工作将由“实践社群”（COP）接手。

COP将在三方工作小组过去所奠定的基础上，为医疗领域提供持续交流的平台，让参与者分享经验、提升应对能力，并交流实际经验。

目前，COP的成员包括公立医疗集群、社区护理机构、私立医疗服务提供者以及保健服务业雇员联合会等机构的代表。