超过100万户住在组屋的新加坡公民家庭，10月将获得水电费回扣和杂费回扣。其中，水电费回扣是消费税补助券计划下常规回扣的双倍。

财政部星期三（9月30日）发文告说，消费税补助券计划下的常规水电费和杂费回扣（S&CC），以及政府因应中东局势推出的额外水电费回扣（U-Save），旨在帮助中低收入组屋家庭抵消水电费和杂费开支。有关回扣每年1月、4月、7月和10月发放，10月是2026财政年度第三轮发放。

符合资格的家庭10月可获得最高190元水电费回扣，金额视组屋房型而定。一房式和二房式组屋为190元、三房式170元、四房式150元、五房式130元，公寓式和多代同堂组屋则为110元。

其中，常规消费税补助券水电费回扣与额外水电费回扣各为95元至55元。符合资格的新加坡公民组屋家庭在2026财政年度可获得的水电费回扣总额最高达760元，相当于常规消费税补助券水电费回扣金额的两倍。

符合资格家庭10月也可获得最高一个月的杂费回扣。以整个2026财政年度计算，一房式和二房式组屋家庭可获总共3.5个月杂费回扣；三房式和四房式2.5个月；五房式2个月；公寓式和多代同堂组屋则1.5个月。

文告说，符合资格家庭无需采取任何行动。水电费回扣将直接存入家庭在新能源服务公司（SP Services）的水电费账户，杂费回扣则直接存入所属市镇理事会的杂费账户。

如果组屋部分出租或没有出租，家庭必须至少有一名新加坡公民屋主或住户，才符合领取水电费回扣的资格；如果整套组屋出租，则必须至少有一名新加坡公民租户。家庭成员拥有超过一处房产，则不符合领取水电费回扣的资格。

至于杂费回扣，组屋内没有新加坡公民屋主或住户、组屋屋主或必要住户拥有或持有任何私人房产权益，或已将整套组屋出租的家庭，均不符合领取资格。

政府也提醒，官员绝不会通过电话要求公众转账或透露银行资料。公众若不确定是否遇上诈骗，可拨打全天候运作的ScamShield热线1799。

有疑问的公众可联系新能源集团（SP Group）查询水电费回扣（6671 7117），居民则可登录MyHDB Page查询杂费回扣资格。