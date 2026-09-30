继今年第三季度住家电价和煤气价格写下新高后，第四季度的电价和煤气价格因能源成本回落，双双下调。

根据新加坡能源集团星期三（9月30日）公布的最新电价，10月1日至12月31日的住家受管制电价（不含消费税，下同）为每千瓦时28.59分，较上一季度的每千瓦时31.91分下调10.4%（3.32分）。

居住在四房式政府组屋的家庭，平均每月电费（不含消费税）将减少12.99元。

连同非住家用户在内，整体电价与上个季度相比，将平均下调10.6%，即每千瓦时下调3.32分。

新能源是根据能源市场管理局的指导原则调整每个季度的电费。每一季度的能源成本，是根据前一季度首两个半月的天然气平均价格来制定，第四季度能源成本下调，是因为2026年7月1日至9月15日的天然气价格较低，这个趋势与全球燃料价格走低一致。

与此同时，城市能源（City Energy）也宣布，2026年第四季的煤气价格（不含消费税）每千瓦时下调8.6%，即2.03分，从23.48分降至21.45分，主要反映燃料成本下降。

燃料价格的变动需要一段时间才会反映在电价中。今年9月以来，中东局势再次升级，全球燃料价格已跟着上涨。若这一情况持续，预计下一季度的电价和煤气价格将会跟着上调。