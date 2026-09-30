最后一列第七代R151地铁列车已交付给本地公共交通业者SMRT，并于星期三（9月30日）投入南北线和东西线服务。

陆路交通管理局星期三在社交媒体发文说，这一列列车属于第七代川崎重工业R151（又称Alstom Movia）列车中的最后一列，即第106列。

陆交局于2018年和2020年共斥资约15亿元，向庞巴迪运输（Bombardier Transportation）购买106列R151列车，逐步取代为本地乘客服务数十年的首三代列车。庞巴迪在2021年被法国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）收购。

陆交局在贴文中写道：“虽然这是我们交付的最后一列R151列车，但绝不会是最后一列。陆交局会继续评估辖下资产和提升地铁网络，为乘客提供更可靠的车程。”

首批新列车原定2021年10月交付SMRT，不过受冠病疫情影响，新列车一直延至2023年5月才开始交付，使得第一代川崎重工业（Kawasaki Heavy Industries）列车延迟退役。2024年9月底引发东西线大故障的，就是第一代川崎重工业列车。事故促使陆交局和SMRT加快淘汰旧列车，从原定2026年底提前至2025年第三季完成。