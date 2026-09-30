狮城游客随团到贵州旅游，豪掷7000多元买下16件玉石产品，回国后送鉴发现，其中一枚号称“墨翠”的玉佛牌，竟是价值不到百元的蛇纹石。

刘小姐（37岁）告诉《新明日报》，她的父母9月8日参加贵州六天五夜旅行团，团员约20人，大多是年长者。

她说，行程最后一天，导游带团员到一个售卖玉石产品的场所。

“一到那里，导游就叫大家下车，我父母也不知道自己在哪里。后来他们被带上楼，在一个房间内购物。”

刘小姐说，母亲起初只想买一件玉石饰品给自己，但店员随后不断展示更多产品。

最终，她的父母买下约16件饰品，包括生肖饰品、串珠手链、貔貅、龙凤吊坠，以及一枚号称“墨翠”的玉佛牌等，共花费3万7240元人民币（约7111元）。部分饰品如龙凤吊坠和玉佛牌还附有鉴定证书。

父母回国后向她展示所购物品，刘小姐很快察觉玉佛牌似乎有异。

“那个玉佛的鉴定书上写是墨翠，但我一看就觉得不太对。”

刘小姐说，她从小对玉石有浓厚兴趣，也具备基础辨认知识。为避免判断有误，她随后找上南洋宝石学院，对其中两件饰品进行鉴定。

那枚玉佛牌经检测后显示材质为蛇纹石，并非原鉴定书所注明的“墨翠”。她这才发现，这块蛇纹石佛牌价值不到百元。

刘小姐之后向新加坡旅游局求助，并获建议向银行查询，是否可针对相关信用卡交易提出退款。

她上星期五（9月25日）联系银行后，被告知有关程序可能需要12周至16周处理，目前仍在等待进一步答复。

刘小姐希望以父母的经历提醒其他参加类似旅行团的游客，在海外遇到购物安排时应保持谨慎，不要因现场推销或店员接连展示商品而仓促购买高价物品。

“我母亲本来只想给自己买一样东西，最后却买了这么多。”

她也提醒，购买玉石、珠宝等难以单凭肉眼判断真伪和价值的商品前，应多了解和考虑。

带团导游：公司与当地沟通和核实

带团导游说，公司已知悉这件事，并会与中国当地沟通和核实。

《新明日报》记者走访旅行社时，带团导游黄先生称，公司已收到相关投诉，目前正在整理资料，并会进一步向中国方面了解情况。

他说，若投诉属实，公司会协助处理退款。不过，由于商品并非由旅行社直接售卖，而是游客在当地购买，因此仍需先与中国方面确认。

黄先生强调，公司会给投诉者一个交代。

他也说，自己任职一年多以来，未曾接获类似涉及中国景点或当地购物的投诉。

刘小姐告诉记者，带团导游星期一（28日）与她联系，称她必须将玉石交由导游带回当地，才能办理退款。

不过，刘小姐说，由于担心银行退款手续出现问题，暂不会将玉石交给导游。

完整报道，请翻阅2026年9月30日的《新明日报》。