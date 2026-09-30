科技竞争日益激烈，新加坡不靠规模取胜，而是看准赛道，发挥自身优势，助力创新技术落地，并以新加坡为起点，协助企业走向亚细安乃至全球市场。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期三（9月30日）在财新国际主办的亚洲愿景论坛创新峰会上发表主题演讲，阐述新加坡的人工智能（AI）策略。

陈杰豪说，AI等科技日益强大，也逐渐成为大国战略对话的一部分。中美元首上周会晤后，同意就AI的风险与益处建立对话机制。

然而，企业不能等到地缘政治分歧逐一解决后才行动。

他认为，在当前的科技竞赛中，除了争相开发能力更强的AI模型、更先进的晶片和更强大的运算能力，还有另一条同样重要的“赛道”——谁能把快速发展的科技，一次又一次可靠地转化为实际经济价值。

转化验证互通 打造三大优势

陈杰豪指出，新加坡不是全球最大市场，不会单靠规模竞争，而是着重整合不同能力，并迅速把创新转化为实际成果。随着科技普及，他认为，如何整合科技、建立信任，并把成功方案推广至不同市场，将越来越重要。

他提出新加坡可发挥的三项关键能力：转化、验证和互通。转化是把科技变成真正可用的产品和服务；验证是建立市场对创新方案的信任；互通则让成功的方案跨越不同制度和市场，进一步扩大规模。

陈杰豪以中国自动驾驶科技企业文远知行（WeRide）和私召车业者Grab的合作项目为例，说明“转化”的重要性。他指出，新加坡不只提供测试场地，更让企业了解一项技术真正投入现实环境前，还须解决哪些问题，包括能否安全运行、融入交通网络、获得使用者接受，以及在监管下建立可行的服务模式。

不同技术共存 须有共同规则

他进一步说，未来不同生态系统开发的自驾技术很可能长期共存，它们不一定使用相同的软件、传感器或商业模式，却须在同一条道路上行驶，遵守相同规则和安全要求，也须顾及其他公路使用者。

“不同技术，共同规则，共享道路。这就是现实世界中的互通。”

至于“验证”，陈杰豪指出，创新技术进入市场前，必须取得客户、合作伙伴、投资者和监管机构的信任。

他说，在许多行业中，资本会随着信心而来。企业越能看清、测试和管控风险，客户就越愿意采用，合作伙伴越愿意合作，投资者也越愿意投入资金。

一心务实合作 和而不同互通

陈杰豪也以新中数码政策对话机制为例，说明不同制度之间如何搭建合作桥梁。

他首次共同主持对话时，提出“一心务实”的工作方式，也就是不空谈政策，而是专注解决企业实际面对的问题，例如数据无法跨境流通、文件无法互认，以及不同监管制度增加合规成本等。

他也以“和而不同”形容双方追求的目标。新加坡和中国不必拥有完全相同的数码生态系统，关键是了解彼此差异、建立互信，并搭建实际桥梁，让企业更容易跨境经营。

新中数码政策对话机制是新中高层就数码贸易、AI管理等领域的发展和政策议题进行讨论的平台。这个项目在2023年12月的新中双边合作联合委员会（JCBC）会议正式启动。

对于新加坡的定位，陈杰豪认为，我国可成为企业的首发市场，让企业先在这里与客户、监管机构和区域合作伙伴磨合，再进一步拓展至亚细安乃至全球。

“对于新加坡这样的小国而言，影响力不一定来自规模，也可以来自实用价值。”