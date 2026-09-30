轻轨营运期间，少年竟从海湾站的月台涉抛下一包重物，闹剧曝光后挨批。运营商新捷运强调公共安全不容忽视，已报警处理。

这起事件于上星期天（9月27日）晚上约11时，发生在榜鹅轻轨海湾站（Cove）。

网上近日流传的一段视频显示，一名身穿黑衣黑裤的少年深夜在轻轨站月台上，拳打搁置在地上的一包物品几下，随即拿起并用力抛出站外。这包物品看起来颇有重量，相信最终越过月台，坠到轻轨站外。

视频引起广泛关注，短短一天就有超过2100人点击，许多公众留言斥责少年的行为，指他鲁莽、野蛮、缺乏同理心等，也有人指高楼抛物非常危险，可能砸伤他人，呼吁警方采取行动。

根据资料，海湾轻轨站的最后一趟列车服务是在凌晨12时30分或40分。换言之，少年做出上述行径时仍是轻轨运营期间。

负责运营榜鹅轻轨的新捷运发言人陈贵珍受询时说，事发时，有人站在月台上将一件物品抛出站外，公司严正看待此事。

“鉴于事关公共安全，我们已针对这起恶作剧行为报警。”

警方受询时证实接获报案，案件仍在调查中。

四人涉逃车资

一组五人入站，其中四人未刷卡涉逃车资。

新捷运发言人也透露，查看现场的闭路电视后发现，包括抛物品的人在内，当晚有一组五人进入轻轨站，其中四人没有在入站闸门处刷卡。

“这属于逃车资，是违法违规的行为，我们正在调查此事。”

完整报道，请翻阅2026年9月30日的《新明日报》。