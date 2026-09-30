大士路高架桥第二阶段工程预计明年初动工，三项总值约12亿元的土木工程合约已经颁出，工程料从2032年起逐步完工。

陆路交通管理局星期三（9月30日）发文告宣布，大士路高架桥第二阶段的三项合约，分别授予华成建设工程私人有限公司（Hwa Seng Builder Pte Ltd）、中国交通建设股份有限公司（新加坡分公司）（China Communications Construction Company Limited Singapore Branch），以及中国港湾（新加坡）工程有限公司（China Harbour Singapore Engineering Company Pte. Ltd）。工程预计在2027年初动工，并从2032年起逐步完工。

大士路高架桥第二阶段是现有大士高架桥的延伸工程，将向东西两端延伸，加强先驱路、大士南与大士港口之间的交通连接，并配合大士南部未来的工业发展，以及新加坡集装箱港口业务逐步集中至大士。

三项合约分别涉及先驱路、大士南3道和大士南林荫道的高架桥工程。

华成建设获先驱路合约 涉资逾三亿八千万元

其中，沿先驱路建造高架桥的合约由华成建设工程私人有限公司得标，合约金额为3亿8160万元。公司过去曾参与淡滨尼快速公路（TPE）至泛岛快速公路（PIE）及樟宜东路上段的高架桥工程，以及加冷巴耶利峇高速公路（KPE）和TPE交界处的扩建工程。目前也参与罗央高架桥和裕廊区域线三座地铁站的建设。

大士南3道高架桥工程则由中国交通建设股份有限公司（新加坡分公司）承建，合约金额为4亿3030万元。公司目前参与裕廊区域线文礼站及高架桥工程、新柔地铁高架桥和隧道工程，以及裕廊东综合交通中心的建设。

至于大士南林荫道高架桥工程，合约由中国港湾（新加坡）工程有限公司获得，合约金额为4亿零440万元。公司目前参与裕廊区域线两座地铁站的建设。

陆交局说，三家承包商在新加坡大型交通及土木工程基础设施项目方面均有施工经验。

大士路高架桥第二阶段除了建造新的高架桥，也会改善沿线道路、提升排水设施，并增设其他配套设施。

工程完成后，现有大士高架桥和大士路高架桥第二阶段将形成一条连续的高架道路走廊，从亚逸拉惹快速公路（AYE）和泛岛快速公路（PIE），经先驱路延伸至大士南，并连接大士港口。

高架走廊绕过18个路口 大幅缩短车程时间

这条高架道路走廊将绕过18个地面交界处，有助于改善交通流量并缩短驾车人士的行程时间。

配合工程施工，大士南3道、大士南林荫道及先驱路将分阶段实施交通改道和车道关闭。

陆交局说，当局会密切监测交通情况，并在必要时采取交通管理措施，以及提供临时巴士站和人行道等替代设施，以减少工程对通勤者、驾车人士和附近商家的影响。