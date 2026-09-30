从走廊上的点头之交，到隔着铁门的嘘寒问暖，再到邻居临盆时主动帮忙照顾孩子，七旬妇不仅温暖了新移民一家，也让他们逐渐在新加坡找到了归属感。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是78岁的陈楚银。

2016年，杜娟（35岁）和丈夫租下大巴窑北区的一户组屋单位。隔壁住着头发花白、说话轻声细语、性格腼腆的陈楚银。

起初，两家人的互动仅限于点头问好，后来陈楚银常常站在铁门外与他们聊天、送食物。夫妻俩也会礼尚往来，帮陈楚银修灯泡、教她用微信。

‘她就像我妈妈一样’

杜娟忆述，2021年获得永久居民资格时，她已怀孕八个多月，丈夫须回中国接大女儿来新加坡。期间，有一天她下班时，陈楚银担心独自留新的她随时临盆，特地过来接她，帮她提沉甸甸的购物袋，一边念叨她怀孕了没人照顾，一边护送她回家。

这份关怀，让杜娟瞬间红了眼眶。“她真的对我太好了，就像我的妈妈一样。”

3岁的女儿被接来新加坡后不久，一天清晨5时，杜娟的羊水突然破了，得紧急呼叫救护车。手忙脚乱收拾随身行囊之际，夫妻俩最担心的问题是：女儿该由谁照看？

“就在我们最慌乱的时刻，楚银阿姨母女对我们说，孩子留给她们照顾，让我们不要担心，安心去医院生孩子。”

与此同时，杜娟的房东得知消息后，也主动推迟了原本安排好的面试，过来帮忙照顾孩子一天。

时隔五年，杜娟一家已在大巴窑东区购房搬家，但与陈楚银一家人依旧保持联系。得知《新明日报》征集好人好事，她第一个想到的便是陈楚银，希望借此向她表达谢意。

受访时，陈楚银显得十分腼腆，只是反复表示，邻里之间互相帮忙都是小事，没什么值得一提。

推荐信摘录一份邻里情 让我有了归属感

在遇到邻居阿姨和房东以前，我曾经觉得新加坡人与人之间可能比较有距离，甚至觉得这里的人比较清冷、人情味没有那么浓。

但是她们彻底改变了我的看法。

也是从那段经历开始，我第一次真正感觉到，自己不只是一个住在新加坡的人，而是这个社区里的一员。

我开始理解，“社区”并不仅仅是住在同一个地方。

真正的社区，是当一个人需要帮助的时候，身边有人愿意伸出手；也是当自己有能力的时候，愿意再把这份善意传递给另一个人。

后来，我主动学习幼儿教育的专业知识，并成为了一名幼儿教师。

我依然选择在大巴窑工作。

如今，我每天陪伴孩子们成长，做着一份与教育、陪伴和爱有关的工作。

有时候我会想，也许我今天愿意这样耐心地对待孩子、关心家庭、参与社区，是因为很多年前，我自己也曾经被别人这样温柔地照顾过。