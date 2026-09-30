全球地缘政治日益紧张，加上人工智能等科技迅速发展冲击社会运作之际，气候变化也在影响全球供应链和关键基础设施。气候冲击的程度往往前所未见，各方须加深对气候科学的认识，才能有效抵御威胁。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（9月30日）参与亚洲愿景论坛创新峰会的炉边对话时，呼吁各方在提升韧性应对变革时，应当关注气候变化带来的潜在冲击，并与气候科学家交流，加深对气候的理解，提前做好部署。

她指出，除了地缘政治和科技发展，气候变化也将对社会造成重大冲击，例如泰国曼谷近期就因洪水严重瘫痪。有分析显示，曼谷洪灾预计造成至少110亿泰铢（约4亿1875万6360新元）的经济损失。

傅海燕强调，气候变化已经发生，极端气候事件的冲击会越发频繁，并更强烈地影响生活。“气候变化作为一个扰乱因素，不取决于谁入主白宫或谁是中国领导人，这种情况会继续下去。”

在推动可持续发展上，傅海燕说，新加坡力求兼顾经济发展、社会包容和环境保护三方面。

她以人工智能和数据中心为例说，推进相关发展会造成能源消耗和水资源使用等环境影响。如果只希望从发展人工智能获益，却把当中的环境成本转嫁给其他国家，这有失公平。

“新加坡的立场是，因为我们要推动人工智能，所以要建数据中心，但同时我们也要求数据中心在能源消耗和资源使用上不断优化，因此随着人工智能技术迭代更新，我们希望看到能源效率也能相应提升。”

国会下星期将针对《数码基础设施法案》（Digital Infrastructure Bill）进行二读辩论。法案将设立两套由资讯通信媒体发展局管理的执照制度，其中包括针对数据中心的环境可持续性，要求达到一定规模的数据中心符合能源效率等标准。

傅海燕：《联合国气候变化框架公约》仍重要

永续发展与环境部长傅海燕（左）说，全球气温持续上升，有必要从系统层面着手探讨包括基础设施在内的整体韧性。（吴先邦摄）

谈到气候行动的短期挑战，傅海燕指出，随着美国退出《巴黎协定》，各国要如何在联合国气候变化大会上达成共识，以及《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC，简称《公约》）是否还合时宜引发关注。

“我认为《公约》仍是非常重要的多边主义机制。尽管‘班长’已离开了课室，但其他同学都留下来，这说明大家都还想继续在课室里相互学习。”

至于长期挑战，傅海燕说，全球气温持续上升，有必要从系统层面着手，检讨包括基础设施在内的整体韧性，因为气候冲击可能影响经济活动等。

例如，法国在刚过的夏季经历创纪录的热浪，期间下令暂停部分核能设施的运作，避免把过热的水排入河流，这料影响法国全年的电力生产。法国约七成电力来自核能。

傅海燕建议各方重新审视各自的气候适应计划、气候韧性和业务连续性计划。我国首个全国气候适应计划预计明年出炉，将作为我国长期永续发展的战略。