车商指同行伪造虚假买家，分文未付骗走他价值92万元的法拉利跑车，再将名车转到女友名下变卖套现，因此入禀高庭向涉案三人索偿近百万元。

根据法庭文件，起诉人吴聪是汽车经销公司Allmotoring.sg的独资老板，他与另一名男子卓伟强共同拥有涉案的法拉利跑车，两人分别持有这辆车20%与80%的权益。

第一答辩人王明宏是车行Trusty Leasing的老板；第二答辩人林顺兴是电单车维修车厂Orizon Motorcycles的老板；第三答辩人白慧君则是王明宏的女友。

根据诉方的开庭陈词，吴聪欲以92万元至98万元脱售跑车，遂于2025年1月委托早已相识的同行王明宏帮忙寻找买家。王明宏过后称，他和林顺兴找到愿出价92万元的买家，吴聪同意交易并要求对方支付定金。

吴聪称之后应王明宏要求，准备所有文件，包括协助林顺兴为所谓的买家申请汽车贷款，也出具显示王明宏已付清全额的收据，以及车辆检查和鉴定系统（VITAS）的代码，以便林顺兴帮买家将跑车注册到其名下。

索偿逾百万元

王明宏被指在1月25日要吴聪把跑车送到买家的住址。经过多次游说，吴聪同意在1月27日把跑车送上门，之后在2月3日向王明宏追讨出售跑车所得的款项，但指王明宏以农历新年假期金融公司未营业为由，拖延支付。

两天后，因没收到款项，同为车主之一的卓伟强改变主意不卖车，但王明宏以车子有缺陷需维修作为理由，拒绝还车。

吴聪指他再次追讨款项时，王明宏还表示已经向买家收了20万元的款项，在注册跑车时会交出，过后还跟他取了备用钥匙。

3月14日，吴聪称他传买卖协议给王明宏后，惊觉对方早在2月11日就将跑车注册在女友白慧君名下，也已办妥贷款。

10月15日，王明宏和白慧君被指以超过100万元把跑车卖给另一个车行，白慧君从中获取超过70万元的收益，而吴聪至今未收到任何车款。

不过辩方指，跑车的实际转售价为87万8000元。

同行：车商欠30万元兰博基尼订金 法拉利过户为抵债

同行指车商欠30万元兰博基尼订金不还，才将法拉利过户抵债，事后关系破裂反指他们诈骗。

根据答辩人的开庭陈词，王明宏主张他曾在2024年初托吴聪购买并进口一辆兰博基尼休旅车（Lamborghini Urus），并支付30万元订金，但直到2025年1月，吴聪没购得这辆车，也没有退还订金。

王明宏称双方在2025年1月21日达成协议，由吴聪把法拉利跑车转给他，作为抵消部分款项。吴聪也向他提供注册这辆法拉利所需的全部文件。

辩方律师指出，像吴聪这样经验丰富的汽车经销商，不可能在不知买家身份、未收到任何车款，甚至连定金都没有的情况下转让车子。

尽管吴聪声称三名答辩人合谋欺诈他，但林顺兴和白慧君并未参与吴聪和王明宏之间关于这辆法拉利跑车的具体安排。林顺兴仅通过公司处理法拉利的注册与贷款事宜；白慧君则是在王明宏要求下，同意以她的名义注册法拉利并办理贷款。

车商遭反诉被追讨5万元

车商遭反诉，被追讨5万元尾款。

王明宏指吴聪至今仍欠他30万元未还，即使扣除对方此前转让的未注册法拉利车壳（对方估价为25万元），仍有5万元未还清，因此向法庭提出反诉，要求吴聪偿还这笔5万元尾款。

不过吴聪反驳，指双方在2024年12月和2025年2月通过一辆兰博基尼和宾利的交易，已抵消这笔30万元债务。

王明宏却指，没有任何文件证明这两笔抵消款项，也没有记录显示款项用来偿还上述的30万元。辩方更指，吴聪所谓的“宾利抵扣”发生在2025年2月，即法拉利过户之后，在时间逻辑上完全矛盾。（人名译音）