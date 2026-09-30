明知“猪八戒”是诈骗集团成员，男子却为他工作当跑腿，结果要向一名女受害者接收近2万9000元款项时被捕，星期二（9月29日）被判坐牢13个月。

马来西亚籍被告林伟生（译音，24岁）面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

案情显示，被告在今年4月经朋友介绍，接到一份到新加坡收款和签文件的工作。他通过Telegram群组，与一名叫“猪八戒”的人取得联系，并得知对方是诈骗集团成员。

根据约定，被告每收取1万新元款项即可抽佣200令吉（约62新元），但必须为诈骗集团工作满一个月后方能结算报酬。

今年4月30日，被告开始为“猪八戒”效力。每次与受害者见面前，他都会按照指令领取一个装有文件、多张员工证件及胶带等物品的包包。“猪八戒”随后会指示被告佩戴指定的员工证件与受害者接头，并出示指定文件供受害者签署。

“工作”未足一个月跑腿分文未赚

今年4月30日至5月26日期间，被告多次入境新加坡，与多名受害者见面收取现款，随后将钱转交给同谋。

案情未揭露被告向所有受害者收取多少款项，但警方未能追回任何被骗钱财。

今年5月26日，被告再次入境新加坡，到盛港安谷连路一带的组屋底层与一名44岁女受害者见面。被告原本打算向对方收取2万8933元现款，岂料尚未收到钱便被警方伏击逮捕。由于他未能工作满一个月，至落网时未获得任何报酬。

受害者落入投资骗局，在意识到自己可能被骗后决定报案，成为警方“卧底”。

女受害者在今年3月下载一个应用，通过QR码汇款“购买股票”。她事后要提取投资额，却被要求先汇更多款项以提高她的“信贷评分”（Credit Score）。于是，她在今年4月21日，将5000元现金交给一名男子，没想到当晚又再次被要求汇出更多款项，否则将损失所有的投资金额。她感觉不妥，于是报警。

报案后，她成为警方“卧底”，赴约与被告见面，假装有钱要交给他，最后成功协助警方逮捕被告。