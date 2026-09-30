24岁泰拳手参与慈善拳赛后昏迷送院，挣扎15天不治，数十亲友连夜守灵悼念。

这起事故于9月12日发生，24岁泰拳手王德恩（人名译音）参加新加坡泰拳协会（简称SMA）在国家体育场举办的第13届业余泰拳锦标赛（AMC 13）“Fight for Hope”，为乳癌基金会筹款。

他在比赛结束后昏迷送院，9月27日去世。

泰拳协会此前说，比赛结束并宣布结果时，两名选手仍在现场，之后自行走下擂台，无需他人搀扶。医疗紧急情况是在比赛结束后发生。

警方于13日接获相关报案。发言人说，男子前一天参加上述泰拳赛事后失去意识，随后被送往医院，最终不治。初步调查后排除他杀可能。案件仍在调查中。

家属在加基武吉一带为死者设灵。（曾美玲摄）

记者星期二（9月29日）走访死者位于加基武吉一带的灵堂时，发现在灵堂外放置大约20个电子花圈，而灵堂布置简约，尽管已是深夜，灵堂处至少还有40人。

当记者走到灵堂附近时，约10名自称是死者友人的男子走近，表示不愿记者接触家属。

记者星期三（30日）早上再度走访时，死者的家人说，由于目前正处于艰难时期，希望能给予更多空间，因此不便受访。

根据讣告，星期二晚上开始停柩，星期六（10月3日）早上出殡。

国家队教练：搏击界艰难时期

国家队教练加尼称，死者亲友以及本地搏击界正经历一段非常艰难的时期。

新加坡泰拳国家队主教练阿米尔此前在IG贴文，说会有合适的时间去提出问题讨论，并让这个群体去学习、反思和探讨如何让这项运动变得更好，希望大家能保持同理心，给予死者及家人尊重。

他星期二回复《新明日报》时说，这段期间对死者的家人和朋友，以及搏击界许多认识死者的人来说都很艰难，至于案件的具体细节，他认为应该尊重家属，并让他们自行决定是否要公开。