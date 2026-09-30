正在我国访问的文莱王储兼首相署高级部长比拉赫参访新加坡武装部队军训城，了解我国城市作战的训练。

国防部星期三（9月30日）发文告说，国防部高级政务部长扎吉哈当天上午接待比拉赫到军训城参观。

文莱王储兼首相署高级部长比拉赫（左）星期三（9月30日）上午在国防部高级政务部长扎吉哈的陪同下，参访新加坡武装部队军训城，并体验突击步枪和狙击步枪射击。（国防部提供）

访问期间，比拉赫听取简报，了解军训城如何支持新加坡武装部队的城市作战训练。他也观看包括模拟战场效果在内的多项演示，并使用SAR21型突击步枪和SAKO TRG-22狙击步枪进行射击。

他还观看用于情报、监视与侦察的无人机室内飞行演示，以及军训城训练系统的静态展示。

今年是我国与文莱建立防务关系50周年。国防部指出，比拉赫此次访问，彰显两国密切且长期的防务关系。

国防部说，两国武装部队过去通过高层互访、专业交流，以及双边和多边演习保持定期互动。这些交流加强双方合作，也加深两国军人的相互了解。

“这些互动加强合作，并加深两国武装部队人员之间的相互了解。我国将继续在这个基础上，在未来几年进一步加强与文莱的防务关系。”

扎吉哈在脸书发文说，他和比拉赫就专业军事教育、城市作战训练，以及发展面向未来的能力以应对不断变化的安全环境，进行了有益交流。

比拉赫从9月28日至10月2日应总理兼财政部长黄循财邀请访新，并参加第12届新加坡与文莱年轻领袖计划。

除军训城外，比拉赫此次访新的行程还包括参观大士海港、乌节路的淡马锡屋（Temasek Shophouse）、新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院、苏丹回教堂、马来文化馆、新加坡海洋生态馆、榜鹅数码园区及新加坡理工大学。