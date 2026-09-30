有关人工智能（AI）的信息、新闻无日不有，AI如影随形，从政治人物、科技界、教育界、企业界到受薪者、平民百姓，都在谈AI。

AI似乎很玄虚，也很现实。很多人从恐惧到拥抱AI，什么事情不懂就问AI，AI是专治百病的大夫，是解惑授业的老师，甚至还可以成为你推心置腹的朋友。

很多人喜欢跟AI问东问西，因此长了不少知识，但也因此而更加困惑，因为AI代理越来越像人类，它也会投你所好，给你喜欢的答案。

尽信AI，不如没有AI？一般人对AI一知半解，上一点基础课，只是玩玩而已，反正是政府津贴学费。

一位朋友说，他跟孩子说要去上AI课，孩子却浇他一盆冷水，说AI不用学的，“用就会了”。

AI时代隆重降临了，我们不去惹AI，AI却会来惹我们。所以，我们还是要学点AI，尤其是学生们，只会抱着书本当书虫，已不再是“好学生”了。

今年4月，教育部长李智陞在《海峡时报》教育论坛上宣布，教育部成立高等教育人工智能委员会，加强统筹跨学府AI策略，这是我国推进人工智能战略的一环。

教育部长李智陞在今年的《海峡时报》教育论坛上发言。（海峡时报）

李智陞亲自领导这个委员会，成员包括教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生，以及各公立大学、理工学院和工艺教育学院校长。

这个委员会分量之重，预示着新加坡的教育将有一番大改革。目前公立大学、理工学院，以及工艺教育学院已各自设立工作小组，推动AI应用与经验交流，促进跨院校学习与创新。

重新思考教育与工作方式

教育工作者在AI时代，须重新思考教育与工作方式。李智陞说，教育将逐渐从知识应用，转向更强调培养判断力、创造力，以及人际沟通能力。

AI对各院校老师来说，已不只是改作业打分的好帮手而已。

学生掌握使用AI工具的本事，懂得自己解决问题，还需要老师吗？老师还是那样值得学生尊重吗？

因此，懂得利用AI的学生，思考能力是否跟着提升才是关键。

李智陞说：“如果把人工智能当作捷径，仅为了避开思考过程，这将削弱教育的意义。但如果我们把AI当成一种催化剂，用来强化教育的价值，这将提升我国高等教育学府，增强国人的整体实力。”

有鉴于此，教育部大力推展AI教学，也必须防范AI取代了老师在学生心目中的地位。

现在AI时代成长的学生也就是未来AI时代的员工，人工智能加快改变工作岗位和企业运作方式，雇主和员工的关系将有大改变，持续教育与培训如何适应和调整，是现在必须考虑的问题。

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦，星期一（9月28日）在新加坡国立大学终身学习节上说，我国高等学府在下一阶段的持续教育与培训中，不仅要帮助员工掌握新技能，也应与企业合作，推动岗位重新设计和新科技应用。

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦在新加坡国立大学终身学习节致辞。（陈渊庄摄）

国大持续与终身教育学院今年成立10周年之际，以“人工智能时代的人类”（Human in the Age of AI）为主题，探讨未来10年，人工智能科技将如何改变工作和学习，正是时候。

明年新学年起，本地所有高等教育学府新生都须上必修单元课程，掌握AI基础能力。在籍学生，以及回校进修的工作人士则有机会在各自的学科领域中，培养应用AI的能力与信心。

为AI时代积极备战 做好沙盘演练

新加坡在各个层次为降临中的AI时代积极备战，但AI时代真正全面融入人类的生活时，又是怎样的场景？我们也须为此做好沙盘演练。

美国人工智能初创公司Anthropic计划在首次公开售股招股书中，向潜在投资者发出警告，称先进的AI可能会对人类构成“灾难性或生存风险”。

上市公司向投资者披露产品风险已是常规操作，但几乎没有哪家公司曾发出过警告，暗示自身技术可能会导致人类灭绝，Anthropic给投资者的警告前所未见。

Anthropic既强调AI拥有堪比工业革命和电力普及的巨大变革潜力，也警告说，一旦管控不当，它将带来不可逆转的毁灭性后果。

Anthropic安全研究员胡宾格（Evan Hubinger）估计，在未来十年内，AI导致人类死亡的概率超过10%。

美国科技界认为，AI若管控不当，可能导致毁灭性后果。（路透社）

与此同时，微软联合创始人比尔·盖茨在美国全国广播公司（NBC）星期天（9月27日）播出的访谈节目中，也提出同样警告：AI的能力足以引发造成10亿人死亡的事件。

他说，AI发展太快，单靠科技公司自我约束，已不足以应对潜在风险。

他呼吁美国国会立法监管人工智能，执法部门和政治人物都必须参与讨论，明确AI需要哪些安全措施、由谁监督，并把相关要求写进法律，成为强制规定。“没有人认为只靠自我监管就足够。”

美国总统特朗普则不以为然，不久前他还把有关AI风险的警告称为“骗局”。

美国科技界的警告虽然有点耸人听闻，但我们也不可视之为杞人忧天。当我们全面拥抱AI时，是否也应该设立一个委员会，检讨AI给人类文明带来的是一个聚宝盆还是一个潘多拉盒子？