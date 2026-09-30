【红蚂蚁】AI越聪明人类越困惑？人工智能倒逼教育改革
有关人工智能（AI）的信息、新闻无日不有，AI如影随形，从政治人物、科技界、教育界、企业界到受薪者、平民百姓，都在谈AI。
AI似乎很玄虚，也很现实。很多人从恐惧到拥抱AI，什么事情不懂就问AI，AI是专治百病的大夫，是解惑授业的老师，甚至还可以成为你推心置腹的朋友。
很多人喜欢跟AI问东问西，因此长了不少知识，但也因此而更加困惑，因为AI代理越来越像人类，它也会投你所好，给你喜欢的答案。
尽信AI，不如没有AI？一般人对AI一知半解，上一点基础课，只是玩玩而已，反正是政府津贴学费。
一位朋友说，他跟孩子说要去上AI课，孩子却浇他一盆冷水，说AI不用学的，“用就会了”。
AI时代隆重降临了，我们不去惹AI，AI却会来惹我们。所以，我们还是要学点AI，尤其是学生们，只会抱着书本当书虫，已不再是“好学生”了。
今年4月，教育部长李智陞在《海峡时报》教育论坛上宣布，教育部成立高等教育人工智能委员会，加强统筹跨学府AI策略，这是我国推进人工智能战略的一环。
李智陞亲自领导这个委员会，成员包括教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生，以及各公立大学、理工学院和工艺教育学院校长。
这个委员会分量之重，预示着新加坡的教育将有一番大改革。目前公立大学、理工学院，以及工艺教育学院已各自设立工作小组，推动AI应用与经验交流，促进跨院校学习与创新。
重新思考教育与工作方式
教育工作者在AI时代，须重新思考教育与工作方式。李智陞说，教育将逐渐从知识应用，转向更强调培养判断力、创造力，以及人际沟通能力。
AI对各院校老师来说，已不只是改作业打分的好帮手而已。
学生掌握使用AI工具的本事，懂得自己解决问题，还需要老师吗？老师还是那样值得学生尊重吗？
因此，懂得利用AI的学生，思考能力是否跟着提升才是关键。
李智陞说：“如果把人工智能当作捷径，仅为了避开思考过程，这将削弱教育的意义。但如果我们把AI当成一种催化剂，用来强化教育的价值，这将提升我国高等教育学府，增强国人的整体实力。”
有鉴于此，教育部大力推展AI教学，也必须防范AI取代了老师在学生心目中的地位。
现在AI时代成长的学生也就是未来AI时代的员工，人工智能加快改变工作岗位和企业运作方式，雇主和员工的关系将有大改变，持续教育与培训如何适应和调整，是现在必须考虑的问题。
教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦，星期一（9月28日）在新加坡国立大学终身学习节上说，我国高等学府在下一阶段的持续教育与培训中，不仅要帮助员工掌握新技能，也应与企业合作，推动岗位重新设计和新科技应用。
国大持续与终身教育学院今年成立10周年之际，以“人工智能时代的人类”（Human in the Age of AI）为主题，探讨未来10年，人工智能科技将如何改变工作和学习，正是时候。
明年新学年起，本地所有高等教育学府新生都须上必修单元课程，掌握AI基础能力。在籍学生，以及回校进修的工作人士则有机会在各自的学科领域中，培养应用AI的能力与信心。
为AI时代积极备战 做好沙盘演练
新加坡在各个层次为降临中的AI时代积极备战，但AI时代真正全面融入人类的生活时，又是怎样的场景？我们也须为此做好沙盘演练。
美国人工智能初创公司Anthropic计划在首次公开售股招股书中，向潜在投资者发出警告，称先进的AI可能会对人类构成“灾难性或生存风险”。
上市公司向投资者披露产品风险已是常规操作，但几乎没有哪家公司曾发出过警告，暗示自身技术可能会导致人类灭绝，Anthropic给投资者的警告前所未见。
Anthropic既强调AI拥有堪比工业革命和电力普及的巨大变革潜力，也警告说，一旦管控不当，它将带来不可逆转的毁灭性后果。
Anthropic安全研究员胡宾格（Evan Hubinger）估计，在未来十年内，AI导致人类死亡的概率超过10%。
与此同时，微软联合创始人比尔·盖茨在美国全国广播公司（NBC）星期天（9月27日）播出的访谈节目中，也提出同样警告：AI的能力足以引发造成10亿人死亡的事件。
他说，AI发展太快，单靠科技公司自我约束，已不足以应对潜在风险。
他呼吁美国国会立法监管人工智能，执法部门和政治人物都必须参与讨论，明确AI需要哪些安全措施、由谁监督，并把相关要求写进法律，成为强制规定。“没有人认为只靠自我监管就足够。”
美国总统特朗普则不以为然，不久前他还把有关AI风险的警告称为“骗局”。
美国科技界的警告虽然有点耸人听闻，但我们也不可视之为杞人忧天。当我们全面拥抱AI时，是否也应该设立一个委员会，检讨AI给人类文明带来的是一个聚宝盆还是一个潘多拉盒子？