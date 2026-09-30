新加坡迈入人口老龄化内政团队未来将通过人形机器人辅助公共安全工作，提升应对能力，降低人员风险。

在此背景下，内政团队人形机器人发展中心星期三（9月30日）正式开幕，也是全球首个专注公共安全的人形机器人研发中心。

坐落于纬壹科技城ALICE@Mediapolis的内政团队人形机器人发展中心（Home Team Humanoid Robotics Centre，简称H2RC）由内政科技局（HTX）打造，占地面积2万9000平方英尺。

该中心将针对我国公共安全需求，开发具备具身智能（Embodied AI）的人形机器人，辅助内政团队执行任务。

内科局透露，研究人员会先进行能力开发，再进入实地实验与验证，并接受网络安全与可靠性测试。首台人形机器人预计将于2028年投入自主试验，与内政团队人员并肩执行指定任务。

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届时，人形机器人将协助执行日常、体力要求较高或危险的任务，让前线人员能够专注于需要判断力、同理心或需要酌情处理的工作，同时降低执行任务时所面对的风险。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉致辞时指出，科技对其他人来说是一种优势，但对人力和土地受限的新加坡来说，它更接近一种必需。

他说，新加坡劳动力正面临老龄化，未来数年增长将更加缓慢，而内政团队与其他所有领域一样，都从同一个有限的人才库中汲取人力。与此同时，内政团队的服务需求却持续上升。

唐振辉说：“人口老龄化带来更多医疗急救，关卡更加繁忙，犯罪更加复杂。我们无法仅靠人力数量来解决这个问题。”

此外，我国土地有限，紧急事件发生在一个密集、高层、日益向地下发展的城市中，因此当局必须在事态扩散之前，迅速而精准地加以解决。

唐振辉强调，要以更少的人力做更多的事，继续保障新加坡和国人，以及前线应急人员的安全，科技是答案中不可或缺的一部分。“对内政团队而言，这不仅仅是锦上添花，它是一种必须，也是一种必要的力量倍增器。它是一支小规模力量如何以少胜多的方式。”