新加坡迈入人口老龄化，内政团队未来将通过人形机器人辅助公共安全工作，提升应对能力，降低人员风险。

在此背景下，内政团队人形机器人发展中心星期三（9月30日）正式开幕，也是全球首个专注公共安全的人形机器人研发中心。

坐落于纬壹科技城ALICE@Mediapolis的内政团队人形机器人发展中心（Home Team Humanoid Robotics Centre，简称H2RC）由内政科技局（HTX）打造，占地面积2万9000平方英尺。

该中心将针对我国公共安全需求，开发具备具身智能（Embodied AI）的人形机器人，辅助内政团队执行任务。

内科局透露，研究人员会先进行能力开发，再进入实地实验与验证，并接受网络安全与可靠性测试。首台人形机器人预计将于2028年投入自主试验，与内政团队人员并肩执行指定任务。

届时，人形机器人将协助执行日常、体力要求较高或危险的任务，让前线人员能够专注于需要判断力、同理心或需要酌情处理的工作，同时降低执行任务时所面对的风险。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉致辞时指出，科技对其他人来说是一种优势，但对人力和土地受限的新加坡来说，它更接近一种必需。

他说，新加坡劳动力正面临老龄化，未来数年增长将更加缓慢，而内政团队与其他所有领域一样，都从同一个有限的人才库中汲取人力。与此同时，内政团队的服务需求却持续上升。

唐振辉说：“人口老龄化带来更多医疗急救，关卡更加繁忙，犯罪更加复杂。我们无法仅靠人力数量来解决这个问题。”

此外，我国土地有限，紧急事件发生在一个密集、高层、日益向地下发展的城市中，因此当局必须在事态扩散之前，迅速而精准地加以解决。

唐振辉强调，要以更少的人力做更多的事，继续保障新加坡和国人，以及前线应急人员的安全，科技是答案中不可或缺的一部分。“对内政团队而言，这不仅仅是锦上添花，它是一种必须，也是一种必要的力量倍增器。它是一支小规模力量如何以少胜多的方式。”