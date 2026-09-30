将鱼骨、鱼头、鱼皮和边角料等废弃物加工处理，转化为营养丰富的调味粉，西区工艺教育学院学生的创意方案获得“可持续发展”比赛首奖。

烹饪技术与餐厅管理学系的四名三年级学生，利用所学的厨艺技术，通过清理鱼骨、特定温度脱水、粉碎等工序，将原本被丢弃的鱼头、鱼骨，加工成含有丰富钙、胶原蛋白和必需矿物质的天然增味剂，为废弃食物创造价值，减少食物浪费。

这个项目由工教院学生与奥美冷藏食品有限公司（All Big Frozen Food Pte Ltd）合作开发。

团队成员何家毅（21岁）说，团队向企业了解时发现，奥美每年处理约140吨鱼，其中约70吨鱼头、鱼骨和边角料被丢弃。如果能有效解决这些废弃物，不但可减少碳排放和弃置费用，制成的鱼骨粉，还可为公司创造经济效益。

另一名成员郭妍伶（21岁）说：“厂商在处理鱼获时，大量食材被丢弃，尤其像鱼骨等废弃物其实钙含量很高，经过加工制成的增味粉，就好比天然味精，可以用来煮粥，或者制成各类酱料，提升风味和营养。”

汇丰银行、全国青年成就奖理事会与工教院一起推行的可持续发展计划第四阶段去年10月启动，星期三（9月30日）公布比赛结果。

这项计划汇集了99名学生和29家中小企业，共同为减少废弃物、耗能和碳排放开发实用方案。上述利用鱼骨等边角料制作调味粉的项目获得首奖。

其他获奖作品还包括：利用食物和纸板废弃物开发可生物降解的菌丝体材料、把废弃玻璃瓶再制成酒店用品、研发移动式氢燃料电池原型等。

赛义德哈伦：企业从学生新视角获益 学生实境中汲取业界经验

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦以主宾身份出席活动。他在致辞中说，这项可持续发展计划首阶段于2020年展开，由15家中小企业与44名学生合作。此后，计划不断扩大规模、提升目标，反响也更大，通过实际行动改善环境，也为企业节省成本。

赛义德哈伦说：“中小企业与工教院学生配对合作，为双方创造了互惠的伙伴关系。企业可从年轻人身上获得新的视角，发掘学生的实际建议落实到业务，进而增强企业韧性。同时，学生也可在真实境况中汲取业界经验。”

工艺教育局总裁林国伟也说，学生与企业密切合作，分析企业的运营需求，并把想法转化为实际方案，减少废弃物、节约资源和降低环境影响。这些经历有助学生增强信心、提升技术能力，也让他们做好准备，为新加坡的绿色经济作出有意义的贡献。