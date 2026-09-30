接儿子放学时被4岁男童比中指，男子顿时怒火中烧，追上男童后当众抓住对方手臂并扇耳光，被判坐牢14周。

被告莫哈默菲尔道斯（Muhammad Firdhaus Bin Mokhtar，37岁）共面对蓄意伤人、动用刑事武力和抵触《防止骚扰法令》三项控状，星期三（9月30日）承认其中两项控状，另一项交由法官下判时纳入考量。被告也须赔偿受害人170元医药费。

受害男童案发时年仅4岁。为保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何可能泄露受害人身份的资料。

男童比中指惹怒被告 巴士站前遭强行拦截

根据案情，2026年3月6日中午12时许，被告到幼儿园接儿子放学，当时，儿子正与受害男童在幼儿园附近玩闹，被告看见男童朝自己比中指后被激怒，随即呼喊男童过来。

男童不加理会，反而蹦蹦跳跳地走向幼儿园外的巴士站，迎向前来接他回家的女佣。案发时，巴士站挤满了接孩子放学的家属和孩童。

被告这时竟追到巴士站，抓住男童右臂质问他。男童挣扎着试图挣脱未果。被告随后要男童的女佣把比中指一事告诉雇主，让父母管教男童，还威胁要扇男童耳光。

男童受惊，躲到柱子后方，但被告揪住男童的衣领将他拉出，并用手背打男童右脸。紧接着，被告又一手抓住男童手臂，用另一手掌掴男童左脸，导致男童摔倒在地。男童随后感到双颊和左耳疼痛，并出现耳鸣，嚎啕大哭起来。

女佣见状立即上前扶起男童，试着将他从被告身边拉开。被告却仍是紧抓男童手臂不放，还指着男童，威胁着要折断男童手指，并声称之后还会回来找他。过后，被告才甩开男童的手，离开现场。

被告的种种行径被在场路人目击，也被警方电眼拍下。

男童双颊受伤严重受惊被迫转校 法官：对年幼者施暴不可容忍

女佣带着脸颊发红的男童回家后，男童母亲带他到医院求诊。医生检查后发现，男童双颊受挫伤。

男童事后受到严重惊吓，不敢上学，父母最终为他转校。即使转校后，他仍不时想起案发经过，并持续做噩梦。

男童母亲星期三到庭旁听，并申请让被告赔偿医药费。她说，孩子至今仍会做噩梦，也希望被告道歉。被告随后向男童和家属致歉，希望获得原谅和改过自新的机会。

国家法院法官顾至轩下判时指出，对年幼的受害者施暴，是恶劣且不可容忍的行为。即使被告在家中对自己的孩子做出同样举动，也不合乎道德；更何况是素不相识的受害人，而且案发地点还是有其他孩子在场的公共场所。