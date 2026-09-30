新加坡和法国重申双方稳固且广泛的国防关系，并同意加强在人工智能、量子技术和网络安全等新兴领域的防务合作。

新加坡国防部星期三（9月30日）发文告说，目前正在法国访问的公共服务统筹部长兼国防部长陈振声与法国防长沃特兰（Catherine Vautrin）进行会见。

双方重申两国稳固且涵盖广泛领域的国防关系，同意加强在人工智能、量子技术、网络安全、无人系统，以及关键水下基础设施保护等新兴领域的防务合作。

两国防长也就安全问题和地缘政治发展交换意见，并认同维护国际规则与规范的重要性。

陈振声在法国也与法国国防部下属的法国军备总局交流，并参访法国企业Mistral AI。他还出席在巴黎举行的新加坡国庆日招待会，与旅居法国的新加坡人交流。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声（左一）出席在巴黎举行的新加坡国庆日招待会，与旅居法国的新加坡人交流。（国防部提供）

国防部指出，陈振声此行以新法两国去年5月达成的加强合作的意向声明为基础，凸显两国稳固且涵盖广泛领域的国防关系。这份声明是两国将双边关系升级为全面战略伙伴关系的一部分。

到访卡佐空军基地 探望我国空军驻地官兵

陈振声此行也到访卡佐空军基地，与驻当地的新加坡空军第150中队官兵及家属交流。第150中队是我国空军设在当地的先进喷射战斗机飞行训练分遣队。

陈振声感谢法国支持我国空军在卡佐（Cazaux）空军基地开展训练。

我国空军自1998年在卡佐开展先进喷射战斗机飞行训练，以克服本地土地和空域有限的挑战，为战斗机机组人员打好飞行与战术基础。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声到访法国卡佐空军基地，与派驻当地的新加坡空军第150中队官兵合影。（国防部提供）

陈振声在脸书发文说，这是他2013年首次到访卡佐空军基地后，时隔13年再次回到基地。他指出，卡佐的训练是我国武装部队在欧洲开展训练和交流的一部分。

他说，派驻海外的官兵远离家乡，在异乡生活和服役并非易事。不过，得知他们和家属适应新环境、互相关照，并设法保留一份家乡的亲切感，包括一起制作“月饼”庆祝中秋节，他感到欣慰。

结束三天访法行程 续程德国主持巡逻舰下水

陈振声从星期一（28日）起到法国和德国展开六天的介绍访问。他先于9月28日至30日访问法国，星期三将续程德国，并将与德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）会晤。

他也将到德国北部贝尔讷（Berne）市镇的法斯默（Fassmer）船厂，为新加坡海军首艘近海巡逻舰主持下水仪式，以及到德国东部的上劳西茨训练营区（Oberlausitz Military Training Area），与参加“装甲突击”演习的新加坡武装部队人员见面。