本地男艺人容启航称，在樟宜机场接受离境安检时，遭一名男安检人员不当触碰隐私部位。樟宜机场集团答复《联合早报》询问时说，已知晓此事，目前正在调查。

现年29岁的容启航于星期二（9月29日）在社交媒体Instagram连发多条限时动态透露，他当天准备搭乘航班离境，不料在登机前的例行安检环节遭遇不愉快事件。

容启航在动态中写道，负责搜身的男安检人员“动作很不寻常”，甚至两次擦碰到他的下体。他质问：“这到底怎么回事？这种行为是被允许的吗？”

容启航坦言对此感到极其气愤，并质疑该名人员的行为。他随后补充道，他事后仍感到很生气，并质疑这种事怎么会发生，尤其是在新加坡。

他在限时动态中透露，其团队目前正就此事通报有关当局。（取自容启航IG截图）

他也在贴文中直接标注樟宜机场的官方账号，呼吁管理层重视此事。

“我敢肯定，我绝不是唯一一个隐私部位遭到安检人员不当触碰的人。”他强调，当局必须确保安检人员接受专业培训，并在作业时切实遵循正确的搜身流程。他也透露，其团队正就此事通报有关当局。

尽管遭遇不愉快事件，容启航在最新动态中说，不会让此事影响生活，并依然期待接下来所有美好的事物。

樟宜机场集团在答复《联合早报》询问时说，已知晓这起事件，并正在进行调查。

《联合早报》已联系容启航进一步了解详情。