朋友公司陷入财务困境，男子答应帮忙后，以虚构项目等理由欺骗21人逾383万元，用骗款为朋友公司偿债，并将部分款项用于赌博，受害人还包括自己的父亲。

被告林谦吉（33岁）共面对35项包括欺骗罪及抵触《公路交通法令》等控状。他早前承认其中九项，法官星期三（9月30日）把余项纳入考量后，判他坐牢七年半，以及吊销各级驾照48个月。

根据案情，被告的友人李海瑞（32岁）案发时经营冷冻食品公司Geroy Pte Ltd。公司在2021年初陷入财务困难，李海瑞于是寻求被告协助，请他向朋友借款周转。

2021年2月至2022年9月期间，被告向多人谎称手上有多个项目需要资金，并承诺受害人若以贷款形式投入款项，可获得远高于市场水平的回报。为取信受害人，被告还与部分受害人签订合同，并发送伪造发票及货物照片。

为了掩盖罪行，被告指示受害人把款项交给中间人或转入指定户头，并刻意安排“借款”时间，用后来骗得的款项偿还较早的受骗者。被告得手后，用款项来支付Geroy的供应商和债权人，也到赌场赌博，并通过新加坡博彩公司下注。

案发期间，被告欺骗21人共383万2032元。被告至今没有作出赔偿，仅在案发期间为继续行骗而向部分受害人返还85万4353元。

向中学朋友谎称项目投资 夫妻被骗近70万元

其中两名受害人是一对33岁夫妻，被告与两人在中学时期相识。被告向他们谎称，一些涉及爱尔康、新加坡管理大学和新加坡体育城等项目需要资金。若他们贷款给Geroy，可在一定期限后取回本金和高额回酬。被告至少六次欺骗这对夫妻共69万4100元，仅根据虚构贷款协议归还22万6500元。

被告也以同样手法欺骗59岁的父亲，不明真相的父亲将消息转告三名朋友，三人交出43万元后，经父亲转交给被告。被告仅归还了约1万元。

除了亲友，被告还欺骗雇主Active Visual私人有限公司9万多元，声称需要采购款项，以协助公司取得合同。

另外，被告曾于2022年12月因酒驾被吊销各级驾照两年。2024年11月17日他在吊牌期间，使用友人账号租车，并在驾驶时发生车祸。

控方指出，被告为私利有预谋犯案，多数受害人是亲友。他虽曾归还部分款项，但并非出于悔意，而是为了继续诈骗。（人名译音）