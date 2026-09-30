为马来西亚犯罪团伙提供洗钱服务，其中超过120万元为诈骗赃款，两名本地男子分别被判坐牢六年七个月和六年。

被告江伟宏（28岁）和刘志维（36岁）分别面对九项和五项包括抵触《滥用电脑法令》《贪污、贩毒和严重罪案法令》和《有组织罪案法令》的控状。两人星期三（9月30日）各承认其中三项控状，法官将余项一并考虑后，判江伟宏坐牢六年又七个月，并罚款1万5000元；刘志维则判坐牢六年。

根据案情，江伟宏和另一名同伙石锦辉（37岁）因加密货币交易相识。江伟宏在2023年因投资亏损，询问石锦辉有否赚钱途径。石锦辉告诉他，只需把汇入银行户头的款项转换为加密货币，每月可获得1000元报酬。

起初，江伟宏使用自己的银行户头接收款项，并在转换成加密货币后，转入石锦辉指定的加密货币钱包。然而，江伟宏因接收一笔诈骗赃款，在2023年10月被警方调查。他按照石锦辉的指示，向警方谎称不清楚款项来源。

调查结束后，江伟宏不愿再使用自己的银行户头，石锦辉提议改用他人的户头，并安排跑腿提供手机和电话卡给江伟宏，让他通过这些手机开设或绑定银行户头和加密货币户头。

与新山犯罪团伙合作 招募钱骡

2024年1月至2月期间，石锦辉带着江伟宏和另外两人到新山，向当地犯罪团伙展示如何洗钱，双方随后达成合作协议。同年7月，面临债务压力的刘志维也加入洗钱团伙。

石锦辉和刘志维会在Telegram上招募钱骡，刘志维每介绍一人可获得100元酬劳。钱骡使用Singpass开设银行及加密货币户头后，会把绑定户头的手机和电话卡交给江伟宏。

江伟宏则负责更改户头资料和密码，并按照指示把流入户头的赃款转换成加密货币，再转入指定的海外加密货币钱包。

2024年8月10日，一名62岁男子报案称坠入假冒官员骗局，警方展开调查后锁定洗钱团伙。同月22日，警方在江伟宏的公寓单位将其逮捕，并起获超过40台手机、60多张电话卡和一台点钞机。刘志维和石锦辉得知江伟宏被捕后，企图从兀兰关卡离境，结果当场落网。警方从两人身上搜出约3万元。

调查揭露，2024年7月至8月期间，三人控制至少40个本地银行户头，其中28个户头涉及假冒官员、电商和投资诈骗等案件，经手资金超过640万元，其中约122万5010元为诈骗赃款。

江伟宏从中共获得1万5000元酬劳。

两名被告各自的代表律师求情时说，江伟宏并非首脑，只是听从指示行事；刘志维是最晚加入的成员，前后参与不到一个月，恳请法官轻判。

石锦辉的案件仍在审理中。（人名译音）