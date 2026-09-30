本地老字号美珍香的员工因操作人工智能（AI）工具不当，导致超过9万5000名顾客的电邮地址被泄露。这是本地首起与AI有关的资料泄露事故。

根据个人资料保护委员会（Personal Data Protection Commission，简称PDPC）上星期一（9月21日）在官网上发布的文告，这起资料泄露事件发生在今年4月25日，美珍香于4月27日通报个资委。

资料显示，一名美珍香员工原想利用AI工具生成一串编码，将公司宣传内容同时发送给大批顾客。不过，员工的Python编程有误，其中两个括号出现在错误的位置，导致同一批电邮收件者能看到彼此的电邮地址。

虽然事件共涉及9万5364名顾客，但电邮是分批发送，每一批电邮含1000名收件人。换言之，每一名顾客的电邮地址，在未经同意的情况下，泄露给同一批收件者中的另999名顾客，而非对所有的9万5000多人显示。

文告指出，这起泄露事件只涉及个人电邮地址，后续也没有证据显示被泄露的电邮地址遭滥用。

公司承诺加强相关监管程序

美珍香发现问题后，立刻停止与群发营销电邮相关的程序，并通知所有受影响的个人。公司也纠正了编码中的错误，同时实施双层认证检查流程，要求群发电邮须由多两名员工检查才可发出。

文告指出，这是美珍香首次尝试在业务运作中使用AI工具，整体上欠缺监管框架或政策来指引员工使用生成式AI工具。

“这起事件的导因，相信是因为公司未能在执行脚本前，进行足够全面的测试，且仅依赖一名员工执行，缺乏审查流程。”

资料显示，涉事员工没有在实际执行这项指示前，审查测试邮件中的内容，只是检查操作记录，因而没有发现这个问题。

在考虑了事件的具体情况后，个资委接受公司提呈的自愿承诺书（voluntary undertaking），包括就AI辅助编程落实监管框架、采用全面的软件开发程序，并加强部署前的审查工作；针对事件应对措施制定规范；实施自动技术限制，限制多个收件人电邮地址在同一则电邮中显现；以及为所有涉及开发、审查和部署系统的技术人员制定意识培训计划（awareness training program）。

这系列措施从9月2日起落实，若美珍香未能遵守其中的条件，个资委可发出指令，要求公司坚守承诺。

记者已联系美珍香，但截稿前未获得回应。