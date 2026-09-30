人工智能转型正深度重塑职场，这也赋予人力资源行业全新的工作使命。从业者必须立足于扎实的专业基础，深耕业务一线，并时刻关切员工在变革中的学习、成长与适应能力。

人力部兼贸工部政务部长符策翔星期三（9月30日）在第19届新加坡人力资源奖（Singapore HR Awards）颁奖典礼致辞时，发出上述呼吁。人力资源从业者要践行这一新使命，必须具备四项核心能力，包括坚实的专业基础与道德准绳、架起业务发展与人文关怀之间的桥梁、重新设计工作岗位的同时保留员工的学习空间，以及以信任和人性化关怀引领变革。

他指出，员工不会单凭企业部署了多少人工智能工具来评断转型是否成功，他们的衡量标准在于自身是否通过转型获得更扎实的技能、更广泛的职责，以及更优质的职业前景。“这就是转型过程中最根本的人本考量。”

作为颁奖典礼主办方，新加坡人力资源学院当晚宣布与亚太人力资源管理联合会携手，推出“区域人力资源胜任力模型”，以加强整个亚太地区人力资源能力建设，为区域性的评估、能力发展和专业认证提供统一基础。

新电信陈美玲获全球HR界最高荣誉

在同场颁奖礼上，新电信集团人力资源及可持续性总监陈美玲获颁乔治—佩蒂帕斯奖（George Petitpas Award）。她不仅是首名夺得这项全球人力资源界最高荣誉的本地人，也是亚太地区首名获此殊荣的女性。这个奖项由世界人事管理协会联合会（WFPMA）每两年颁发一次。

陈美玲说，人工智能正以史无前例的速度重塑工作方式，但仅靠技术本身无法实现组织变革，关键在于人，人力资源部门在协助组织将技术变革转化为员工与业务一同进步方面发挥着重要作用。

“这意味着要重新设计工作模式，构建面向未来的能力，并赋予员工适应变化与实现成长所需的技能与信心。”