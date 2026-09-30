继8月的“甲醛白菜”事件后，中国9月再曝广东有加工点出现“硫磺竹笋”。新加坡食品局已加强检测从中国进口的竹笋，目前未发现有竹笋经过硫磺熏蒸。

食品局星期三（9月30日）回复《联合早报》询问时说，已注意到有关广东有业者非法使用硫磺熏蒸竹笋的报道。当局强调，包括竹笋在内的食品，都必须由持有食品局执照的进口商进口。

当局将继续抽样检测，确保在本地销售的食品符合我国食品条例，可安全食用。

“硫磺竹笋”事件源于中国博主“渔猎齐哥”9月18日发布的一段视频。他追查发现，广东清远有竹笋加工点使用硫磺熏蒸竹笋。广东官方同一天发布通报，证实有关情况，并展开调查。

根据视频，业者使用硫磺熏蒸竹笋，主要是为了缩短加工时间、漂白增色和延长保存期。“渔猎齐哥”称，正常加工竹笋须耗时数天，使用硫磺熏蒸一晚即可完成。

硫磺熏蒸原是一种传统的中药材加工方法。香港卫生署资料显示，燃烧硫磺产生二氧化硫气体熏蒸药材，可起到杀虫、防霉、漂白、防腐和抗氧化等作用。不过，过度使用硫磺熏蒸，可能对人体健康造成不良影响。

中国媒体曾报道，硫磺熏制可让食物保存更久，但经常食用经硫磺熏蒸的食品，可能危害消化系统，引起恶心、呕吐和腹泻等症状，严重时还可能损害肝脏和肾脏。

今年8月，“渔猎齐哥”也曾发布视频，揭露河北蔬菜收购商使用甲醛溶液为白菜保鲜，引起广泛关注。

中国是新加坡进口白菜等十字花科蔬菜的主要来源地。食品局9月初对“甲醛白菜”事件作出回应时说，已加强检测从中国进口的白菜及其他蔬菜，并未发现甲醛污染。