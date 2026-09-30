尽管市场对健身房和健身教练的需求持续增长，近来也有业者因竞争加剧和成本压力，突然结业。受访健身业者反映，压垮业者的最后一根稻草往往是租金和人力成本。

代表超过130个健身和保健品牌的新加坡健身联盟（Singapore Fitness Alliance）会长陈金江接受《联合早报》访问时说：“目前是健身和保健的全盛时期，公众对运动、健身、保健和营养的意识从没像现在那么高……健身房一间间地开，正是为回应不断增长的需求”。

他指出，近来出现健身业者包括大规模的连锁品牌突然结业，但市场还没饱和，还有很多未满足的需求，例如中年和乐龄市场。

9月10日，知名连锁健身房品牌True Fitness与True Yoga无预警清盘倒闭，消费者损失超60万元，150多名员工隔夜失业，母公司净负债高达7000万元。

不到两周，另一个连锁瑜伽业者Yoga Inc无预警停业，拖欠员工薪水和教练酬劳超过4万元。

业者：租金如今占营收三四成

陈金江说，健身行业终究是零售生意，需要实体门市，对租金波动比较敏感。他说：“2017年和2018年，租金一般只占健身房营收约15%至25%，如今则占三四成。健身房的利润率通常有15%至20%，租金无疑已成为健身行业面对的最大挑战。”

他也指出，如今很多产业都隶属房地产投资信托（REIT），而它们要向股东交代。为确保投资回报率逐年增长，也只好把压力转嫁租户。

“我们的业主规模都很大，因此租户没有太多的议价筹码……还有，你可能不知道，邻里的租金不比中央商业区低。”

除了租金压力，健身房的定位与特色项目也是决定成败的关键。陈金江说，当下的运动风潮受社交媒体的影响。如果业者选择专注的运动项目无法持久，一旦大众新鲜感褪去而业务没能及时转型，业者很快就会陷入困境。

Fitness Factory在21年前成立，是本地至今经营最久的精品健身房之一。联合创办人刘丽婷（50岁）说，租金和人力成本是最大的开销。

“为确保服务素质，我们都是聘请全职教练。要吸引人才，薪水就要有吸引力。租金也只会涨，不会跌。但我们的收费增长不可能以成本上涨的步伐进行。我们得参考市场价格，并确保这是消费者可长期负担的。”

健身教练李昆融（32岁）则在2022年，投入7万元开设健身房Storm Athletic Club，至今业绩每年平均增长约50%。

健身房Storm Athletic Club自2022年开业至今，业绩每年平均增长约50%。到健身房锻炼身体的家庭主妇和退休者过去一年也增加一倍。（受访者提供）

经营健身房面对三大挑战

他指出，经营健身房的三大挑战是租金、教练报酬和器材。健身教练经验越丰富，报酬也会随之增加。健身器械的价格也不菲，同时要定期维护，这些都是不容忽视的开销。

李昆融说，健身房无预警关闭的情况有增加趋势，消费者也担心所光顾的健身房能否生存，因此比较不愿意签订较长配套。

“这也意味着我们的流动资金比较少，必须更谨慎花费，并确保有能力应付淡季。”

经营健身房Trilogic Fitness的孙毅瀚（43岁）指出，特许经营权的连锁健身房如Anytime Fitness和24/7 Fitness为本地健身房经营者带来了较大竞争。但这类连锁估计不会出现大规模的整合，因不同门市由不同经营者负责，业绩和财务情况也不一样。

一对一教学仍有市场 教练靠口碑扩大顾客群

健身教练黄丽云（55岁）会根据客户需求，在自家或健身房协助他们锻炼。她说，过去提及运动时，很多人知道跑步或上健身房，但近年来大众对功能性训练的意识不断加强，开拓了本地健身行业的市场。

健身教练黄丽云（左）会根据客户需求，在自家或健身房协助他们锻炼。（受访者提供）

黄丽云指出，虽然健身房的产品服务越来越多样化，但一对一的教学依旧有市场。她也主要靠客户口耳相传，扩大了顾客群。

“一些本来是自己锻炼，后来就拉上父母和孩子一同锻炼，他们喜欢私人教学的方式，这也是我的竞争优势。”