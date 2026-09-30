新加坡回教理事会和文化、社区及青年部设立委员会，探讨如何加强儿童在回教宗教场所的安全。委员会由来自各界的九名成员组成，预计将于今年底提呈建议。

回理会和文社青部星期三（9月30日）联合宣布“加强宗教场所安全保障委员会”（Committee to Strengthen Safeguards in Religious Settings）的成员和职责。

委员会将重点关注两个方面：检讨宗教场所的治理和保护框架，以及审查宗教授课的监管框架。

在宗教场所方面，委员会将探讨对与儿童和青少年共事或从事志愿服务的人员进行筛选审查，这包括回教堂、回教学校和回教教育中心的相关人员。

同时，委员会也将规范与儿童互动开展活动时的保护措施和专业界限、完善机构内部及机构之间的事件共享和管理程序、提供举报渠道和保护举报人的措施，并培养人员识别安全保障问题的能力。

审查宗教教学安全措施 拟定相关纪律惩处

宗教教学方面，委员会将审查正式和非正式环境中进行宗教教学的安全保护措施，以及针对宗教教师的纪律和惩处措施。

委员会也将应对网络宗教影响、线上沟通，以及未成年人如何在网络上互动等新兴风险。

这个委员会由新加坡回教妇女协会主席、新加坡社科大学副教授拉斯瓦娜（Razwana Begum），以及回教专业人士协会主席法图尔拉赫曼（Ustaz Fathurrahman Dawoed）共同领导。委员会成员目前包括来自心理学、教育部和警察部队等领域的专业人士。随着工作的推进，委员会可能会邀请具备相关专业知识的新成员加入。

对于如何应对网络上未获得回教宗教师鉴定计划（Asatizah Recognition Scheme，简称ARS）人士的影响，拉斯瓦娜星期三告诉媒体，网络是开放空间，不可能去审查或确保网络上提供信息的每一个人都具备资质。因此，关键在于通过教育赋能青少年，提高他们辨识有害信息的能力。

“这需要全社会共同参与，让儿童和未成年者在网络上遇到有害、违法信息或危险时，能够具备更强的自我保护能力。”

委员会成员将直接向主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈汇报。

委员会目前仍处于工作的初期。扎吉哈告诉媒体，在接下来的几个月里，委员会将收集反馈、与各个机构交流，以更好地了解基层面临的挑战，查找漏洞。

公众也可通过在线反馈表（https://go.gov.sg/religioussettingsafeguards）向委员会提出建议。

委员会预计将于今年年底左右向扎吉哈提交建议并公布研究结果。