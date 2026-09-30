今年6月卸下政务官职务的前保健卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，已重返新加坡中央医院，重新拿起手术刀，并参与推动手术机器人等项目。

许宝琨从政前是一名结直肠外科医生。他星期三（9月30日）在脸书发文说，已回到中央医院从事临床工作，并希望继续促进公共与私人医疗领域的人才、理念和能力交流与合作。

“只要携手合作，我们就能取得许多成果。这些伙伴关系有助于加强我们的医疗生态体系，并最终为病人和国人提供更好的医疗服务。”

中央医院网站资料显示，许宝琨目前担任医院的结直肠外科客座顾问医生。据《海峡时报》报道，他将继续以兼职方式从事临床工作。他也会协助医院推动手术机器人等项目。

许宝琨在社媒贴文中透露，中央医院已引进本地首套“图迈”（Toumai）手术机器人系统，进行临床评估。

他说，他过去几个月与中央医院同事和上海微创医疗机器人公司（MicroPort MedBot）团队合作，将这套手术机器人平台引进新加坡。他期待这套系统能为临床实践、外科培训，以及科研与创新带来更多可能。

根据微创公司资料，图迈是一款完全由中国自主研发的腔镜手术机器人，可应用于胸腔、腹腔、盆腔的各类复杂微创伤外科手术。

许宝琨在从政期间持续保持临床技能。2025年12月，他在社媒Instagram透露，已完成达芬奇手术机器人的技术培训认证，并强调在科技日新月异的医疗领域，终身学习必不可少。

许宝琨在2015年大选当选国会议员，并于2016年1月出任政务官，先后在贸工部、人力部、保健卫生部、永续发展与环境部和国家发展部任职，也曾担任全国职工总会副秘书长。

他今年6月1日因家庭原因辞去官职，但仍保留淡滨尼集选区议员的身份。他当时表示，希望有更多时间陪伴家人，并将回归医疗领域。

许宝琨与同为医生的妻子育有两个女儿。从政前，他曾任中央医院结直肠外科顾问医生，并于2009年至2013年担任医院的结直肠癌基因组健康服务创始主任。

他也曾于2008年至2013年担任中央医院结直肠癌分子遗传学研究实验室主任。