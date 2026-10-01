一个12岁的孩子，应该在做什么？

上学、和朋友玩耍，或许也会因为调皮闯一点祸。但在最近一起联合执法行动中，却有12岁少年因涉嫌散播假消息而协助调查。同一行动中，也有其他青少年因涉嫌辱骂警员、非法赌博、持有电子烟等违法行为而协助调查。

这或许不足以代表年轻人都越来越目无法纪，但最新公布的青少年犯罪数据，确实值得社会提高警惕。

社会及家庭发展部9月29日公布的《支持青少年改造趋势报告》显示，去年每1000名未满21岁的青少年中，有5.6人犯罪，是2022年以来最高。被捕青少年达3117人，比前一年增加490人。

与其慨叹青少年“越来越坏”，更值得问的是：年轻人是怎样一步步走到犯罪边缘的？

答案或许比“偷窃”或“打架”复杂得多。造成青少年犯罪的可能只是：“帮我收一笔钱”“借你的户头用一下”，或者“跑一趟，给你50元”这些看似无害，甚至有利可图的要求。

去年涉及欺骗及相关罪行的青少年多达1114人，比前一年增加300人。对他们来说，违法行为一旦披上“赚快钱”或“朋友拜托”的外衣，年轻人面对的很可能不再是一道道“禁止”的标示，而是一片灰色地带。

他们未必不知道法律，更可能是没有充分意识到自己看似普通的行为，已越过法律红线。

更危险的是，有些人即使知道行为不妥，也可能低估违法的严重性，觉得“不会那么倒楣被抓到”，或者认为自己只是帮忙，不是真正的罪犯。

因此，家庭、学校和社区除了告诉年轻人“什么不能做”，或许也应该教他们另一件事：什么时候应该停下来思考。

例如，不要因为对方催促就马上答应，先问问为什么对方需要自己的银行户头或个人资料；如果要自己代收款项，更不能因为朋友介绍、有钱可赚，就忘了确认事情到底合不合法。即便合法，也不妨多问一句：“为什么需要我这样做？”

我们不期望每个年轻人都具备法律专家的判断力，但他们必须知道，某件事情如果听起来不对劲，他们完全可以不立刻答应，甚至拒绝，或向可信任的成年人求助。

年轻人接触犯罪的方式越来越多，因此不应该一昧只是强调对错，而是让他们知道什么时候适当停下来，想一想。（示意图）

我们固然要竭尽所能避免青少年犯罪，但对于已经越过法律红线的人，我们又该怎么办？

首先，理解青少年为什么犯罪，并不意味着违法行为可以随意抹去，因为受害者是真实存在的。

尤其是诈骗和毒品相关的案件，涉案的青少年可能觉得自己只是“帮忙拿钱”，但对受害者而言，那笔钱可能是积攒多年的积蓄；毒品更不用说，受害的远不止嗜毒者而已。

由于年龄关系，青少年罪犯往往被判接受改造训练。

过去五年，纳入相关改造计划的青少年，完成率介于85%至92.9%。但2023年届青少年的两年再犯率为10.3%，高于2022年届的9.1%。

这提醒我们，完成改造并不等于问题已经解决。 一个少年离开改造体系后，如果重新面对原本导致他犯罪的因素，要他完全靠自己的意志不再犯错，并不容易。改造因此更须帮助他重新建立面对诱惑、压力和错误选择时的判断能力。

年轻可以犯错，但青少年却不能把第二次机会当成继续试探法律底线的本钱。

更重要的或许是，让他们在第一次越线之前懂得什么时候应该停下来思考，什么时候应该起疑心，什么时候应该坚决说“不”，这或许才是社会最希望看到的“改造”。