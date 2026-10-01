在“小贩中心”用餐、过年要“捞鱼生”、吹着“冷气”听故事——这些熟悉的新加坡场景和词汇，如今也成为华语儿童故事的一部分。一对土生土长的姐妹制作有声书，希望让本地孩子从日常生活中接触华语。

姐姐傅愉惠（35岁）受访时说，她们在1990年代成长时，身边越来越多家庭开始以英语为主要用语，但母亲坚持在家说华语。

“别人小时候听迪士尼故事，我们听的是母亲讲的《中华德育故事》和《唐诗三百首》。华语从来不是一门科目，而是与家庭记忆紧密相连的语言。”

这样的成长经历，也让姐妹俩一直没有放下华文。

尽管身边不少同学对华文兴趣不大，两人仍一路修读相关课程，并先后到北京深造。如今，她们希望通过自创有声书系列《声动乐园》（Our Echo Tales），把她们从小接触华语的经验带给下一代。

《声动乐园》的起点，其实是一份送给外甥的礼物。

几年前在香港工作的妹妹傅愉婷（32岁），为了让外甥想念她时能听见她的声音，开始录制华语故事。起初只是亲人之间的分享，姐妹俩后来发现，本地缺乏贴近生活的华语音频作品，于是萌生自行创作和录制故事的念头。

在内容设计上，她们特别注重“新加坡元素”。故事围绕小贩中心、飞禽公园等本地孩子熟悉的场景展开；过年捞鱼生、吃肉干等情节，也都是孩子会接触到的体验。用词同样贴近本地习惯，例如“冷气”“汤匙”“脚踏车”等。

盼有声书能让孩子轻松接触华语

姐妹俩观察到，不少孩子在课堂以外接触华语的机会并不多，久而久之容易把华语和“功课”画上等号。她们因此希望通过有声书，让孩子在轻松的环境下多听、多接触华语。

傅愉婷说：“当故事和孩子的生活经验连接起来，语言就会变得比较熟悉、比较亲近。”

录制故事时，傅愉婷也刻意保留新加坡口音，希望故事听起来“有家的感觉”。姐妹俩正打算推出更多作品，并将情绪表达、亲子沟通等元素融入故事。

“我们希望下一代的孩子也能感受到，华语不只是听写、作文和考试，它也可以是一个让人觉得亲近、有感情、有生活气息的语言。”