东南亚民众对气候变化的关注度与绿色能源转型的支持正在日益升高，但面临中东冲突引发的能源和高通胀冲击，失业和经济衰退依然是区域民众心头的最大焦虑。

《2026年东南亚气候展望调查》报告显示，亚细安各成员国3706名受访者当中，多达55.3%将“失业与经济衰退”列为最关注的挑战，“气候变化与更极端天气”则以53.6％居次，两者仅相差1.7个百分点。

如果按各成员国受访者来看，印度尼西亚和文莱都有超过六成将“失业与经济衰退”视为首要风险。

新加坡永续发展与环境部长傅海燕星期四（10月1日）在发布会上致辞时说：“我们因此必须审慎推进气候行动：既要顾及成本考量，也要为负担最沉重的领域提供支持，同时清醒认识到长远受益。”

报告显示，仅约四成受访者支持政府削减燃油补贴，反对者占比则从2024年的11.9%大幅增至17.9％。反对者中近半数（48.4%）认为这么做会直接推高能源和食品价格，另29.9％则担心会加剧贫困和社会不平等。

东南亚面临的三大挑战

美伊冲突造成化肥和燃料供应持续短缺，进而推高食品价格。调查显示，27.1%受访者认为“食品价格上涨”是导致东南亚粮食不安全的最主要原因。新加坡（44%）、泰国（37.3%）和菲律宾（37.2%）等主要粮食进口国，对粮价波动的担忧尤其明显。

在能源转型课题上，44.6%受访者最担心这会导致“能源价格上涨和生活费上升”。对“能源短缺”的担忧，则从2024年的20.3%陡增至26.1%，排第二。

不过，傅海燕视能源危机为推动清洁能源转型的契机；而能源转型措施有助于降低成本、提升竞争力，并增强当前的经济韧性。

碳税制获区域逾六成支持 新加坡受访者立场模糊

在碳税制度方面，62%区域受访者表示支持。越南（83%）、印度尼西亚（72.8%）和泰国（68.3%）是最支持碳税的首三个国家。

但是，新加坡虽然是东南亚首个实施碳税的国家，本地受访者却表现出较高的不确定性：有64.3％支持，也有多达27.3%反对，位居区域第二，仅次于文莱（44.9%）。另有8.4%表示不知道什么是碳税。这显示政策的实施和沟通，未必能带来更高的接受度。

此外，支持征收碳税并不意味着消费者愿意承担相关成本。由于企业可能将部分碳税成本转嫁给消费者，进而推高能源、食品和服务价格，因此仅26.5%的新加坡受访者表示“非常愿意”承担由此产生的额外成本，65.1%表示“有些愿意”，8.4%则“勉强愿意”。

傅海燕：能源转型政策须公平可信并妥善落实 方可取信于民

傅海燕说：“人们都了解气候变化带来的风险，但唯有在相关政策公平、可信且妥善落实的情况下，才会支持具体措施。”

她指出，气候政策须公平惠及所有群体。高收入受访者较支持碳税和削减燃料补贴，部分原因在于有能力承担短期开支，但如果没为低收入和受影响社群提供足够帮助，气候政策反而可能拉大贫富差距，也会削弱公众对这些政策的支持。

傅海燕总结说：“能源危机和生活费压力让前行的道路更加艰难，但未改变我们的目标：打造一个低碳、更具韧性且繁荣的东南亚。只要以公平和坚定的决心推动转型，这一目标是必要且可实现的。”

新加坡自2019年起实施碳税，目前向每年碳排放量超过2万5000公吨的企业征收每公吨25新元碳税，并计划在2030年进一步调高到每公吨50元至80元。

印尼在2022年对煤炭发电厂征收碳税。文莱、泰国、马来西亚、柬埔寨和越南则处于草拟和推动落实碳税政策的不同阶段。