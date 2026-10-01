高度依赖电力的人工智能（AI）迅速崛起，东南亚民众对人工智能对环境带来的利弊看法分歧。最新调查显示，近半数区域受访者认为AI对环境有益，但也有三成担心AI对环境不利；受教育程度越高的群体，对AI的环境效益态度越趋审慎。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院与新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心星期四（10月1日）发布的《2026年东南亚气候展望调查》报告，首次纳入AI对环境影响的问题。

运行AI的数据中心须消耗大量能源，但提高数据中心的能源效率和利用AI改善气候预测，则有助于应对气候变化。

调查显示，27.2％的东南亚受访者认为AI对环境“有些利好”，20.7％认为“明显有利”，两者合计达47.9%；另一方面，17.2％认为AI对环境“有些不利”，13.0％认为“明显不利”，负面看法占30.2%。

人工智能对环境的影响

此外，21.9％区域受访者认为对AI的环境成本或效益了解不足，无法判断。这反映出民众对AI碳足迹的认识仍处于摸索阶段。

老挝、越南、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国有超过一半的受访者认为AI对环境有利，文莱则有59.3%认为AI对环境不利。新加坡受访者认为有利和认为不利的占比分别为47.3%和34.6%，与东南亚整体差不多。

受教育程度直接影响受访者对AI的评估。高学历受访者对AI的环境效益持更为怀疑和谨慎的态度。在拥有硕士和博士学位的受访者中，只有11.4％和11.8％认为AI对环境“明显有利”；相比之下，在没有接受正规教育及只受过小学教育的受访者中，分别有38.0％和36.1％持此正面看法。

与此同时，拥有学士、硕士和博士学位的受访者中，约三分之一至近半数认为AI会带来负面影响。

报告指出，这显示民众对AI了解越深入，对AI所带来的环境影响的看法也越为审慎。

17.5%受访者减少使用AI工具降碳足迹

值得注意的是，调查团队在询问“过去一年对生活方式作出哪些改变来应对气候变化”的问题中，新增了“减少使用AI工具以降低个人能源足迹”的选项。结果显示，17.5％的东南亚受访者已付诸行动。

其中，马来西亚和菲律宾受访者以此方式减少碳足迹的比率最高，均为22％；新加坡则为17.8％。不过，对AI环境影响持最怀疑态度的文莱，仅14.3％减少使用AI工具。

报告指出，这一落差显示，民众对AI环境影响的担忧目前尚未转化为实际的生活方式改变。随着AI使用日益普及，以及对AI环境成本的认识不断加深，这将是未来值得关注的趋势。