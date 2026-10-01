韩剧中常见保镖与艺人朝夕相处、日久生情，但现实中的贴身保镖是否真的有机会与艺人发展恋情？

从事明星安保工作约30年的Prudence Security Specialist负责人王志鸿说，专业保镖一般不会与艺人发展恋爱关系，因为双方在工作上必须保持一定距离，保镖也不会主动索取艺人的电话号码或电邮等私人联系方式。不过，长期合作后成为朋友并非没有可能，例如韩国女星IU （李知恩）与私人保镖之间如“父女”般的互动，就曾受到粉丝关注。

韩国女星李知恩与贴身保镖关系亲近，互动被网友形容为如“父女”一般。（Korean Pop Drama World FB）

疯狂粉丝有多疯狂？住进酒店逐层找艺人

除了与艺人的相处界线，贴身保镖在日常工作中更常面对的，是如何判断风险和处理突发状况。王志鸿曾遇过粉丝为了寻找艺人，入住同一家酒店，再由五六人分批行动，逐层寻找艺人的房间位置。为了应对类似情况，一些知名度较高的艺人会要求贴身保镖24小时的贴身保护服务。

今年7月韩国男团iKON演唱会，王志鸿在角落观察观众，维持秩序。（视频截图）

王志鸿说，多年的工作经验让他养成快速观察陌生人的习惯，包括留意对方的举止、背包和手上物品，并据此评估潜在风险。早前7月韩国男团iKON来新加坡举行演唱会时，他们也提前巡视会场，从座位、厕所到后台等不同区域逐一检查。当一般观众把注意力放在舞台上时，安保人员则更关注现场人群和周边环境。

保镖的职业病 导致难以放松？

长期保持警觉，也让这份工作延伸出一些“职业病”。采访当天，主持人刘永健去接王志鸿时，还没开口打招呼，王志鸿就已经先用余光留意到身旁的他。他说，每到一个陌生场所，他都会下意识观察现场的入口位置、保安、车辆和周围的人等等。他笑说，只有睡觉时才能放松。

保镖的“职业病”，使王志鸿抵达采访地点时也处于警惕状态。（视频截图）

面试新人 需要先打一架？

外界对保镖的另一种印象，是必须身手过人，因此会以为面试新人时得先 “打一架” 测试身手。王志鸿说，实际招聘时，他首先会通过聊天了解应征者的性格、目的、脑力和应变能力，再以不同假设情境测试对方的判断。

例如面对突发火灾，有人可能会立即拿灭火器处理，但他更在意应征者有没有同时留意现场出口和整体环境，因为贴身保镖除了需要具备基本体能和防护能力，也必须在突发状况下迅速评估风险，并作出适当反应。

王志鸿也曾遇过有人因为想接近艺人、免费看演唱会而应征保镖，但这类动机并不符合专业要求。

有钱人、政要和艺人，哪个更难保护？

至于有钱人、政要和艺人之中，哪一类客户最难保护，王志鸿认为，有钱人反而需要更谨慎应对。他说，电影中富豪身边经常跟着大批保镖，但现实中的有钱人通常较低调，因为不希望太多人知道自己的身份，也不希望外界看出自己需要保护，因此有时只要求一名贴身保镖随行。由于人手较少，保护有钱人的贴身保镖往往需要更长时间维持警觉。

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