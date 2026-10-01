为加快开发可在建筑业实际应用的技术，本地产业、学界、科研机构三方联手，推出总值3040万元的可持续建筑技术研究计划，重点涵盖低碳建材、创新结构和钢材再利用。

这项为期三年的计划，由新加坡理工大学、新加坡科技研究局和建筑商和合公司（Woh Hup）联同七家业界伙伴共同开展，获研究、创新与企业2025计划（RIE2025）支持；目标是到2029年，将城市开发过程中传统建造方式隐含的碳排放减少高达40％。

国家发展部长徐芳达星期四（10月1日）在理工大学举行的建筑技术创新实验室年度技术研讨会上宣布这项计划，并见证研究联盟的签署仪式。

3040万元，包括理工大学、科技研究局和业界伙伴提供的资金及非现金投入。徐芳达形容，这是本地建筑环境领域迄今规模最大的私人领域研发投资之一。

这项计划共展开七个研究项目，涵盖可持续建材、新型地下结构系统，以及低碳结构与再利用。业界伙伴将提供实际工地、操作经验和测试环境，让研究人员在真实施工条件下验证和改进技术，缩短从研发到实际应用的过程。

徐芳达说，新研究计划将以建筑技术创新实验室此前取得的研究成果为基础，包括获得建筑环境技术联盟（BETA）催化资助计划第一和第二阶段支持的项目，进一步回应业界的实际需求。

他说：“这些投入也将帮助我国建立长远能力。随着施工方式持续演变和行业转型，我们希望我国企业和专业人士在AI辅助设计、可持续材料和数据分析等领域培养新能力，为国人创造更多从事更高价值工作的机会。”

徐芳达强调，政府在持续投入研发的同时，也须检视现有流程和做法，找出提升生产力、质量和效益的空间。

今年2月，我国成立由徐芳达领导的行动小组，集合政府和建筑环境业代表，探讨如何在维持严格安全与质量标准的同时，帮助企业节省时间、成本和人力。